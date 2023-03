Die stellvertretende Leitung des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) wird sich künftig etwas anders gestalten als bisher, wie die neue Chefin Nicole Hartfelder auf Anfrage sagte. Der vorherige UBZ-Chef Werner Boßlet war für den kaufmännischen Bereich zuständig, seine Stellvertreterin Nicole Hartfelder für den technischen. Jetzt wo sie selbst Vorstand sei, könne sie nicht mehr alle Bereiche abdecken, so Hartfelder. Es werde deshalb eine Stabsstelle Personal, Verwaltung und Organisation ausgeschrieben, sozusagen als rechte Hand von Nicole Hartfelder. Als Stellvertretung im Fall von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abwesenheit Hartfelders sei diese Stelle aber nicht vorgesehen, sondern die Stelle der Vertreterin oder des Vertreters werde zusätzlich und UBZ-intern ausgeschrieben. Werner Boßlet tritt seinen Ruhestand Ende Juli an und werde sie bis dahin noch bei der Einarbeitung unterstützen, so Hartfelder.