Auch für das vergangene Jahr kann der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) ein positives Ergebnis in Höhe von 1,6 Millionen Euro präsentieren, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. „Der Planansatz von 940.000 Euro wurde weit übertroffen“, freut sich Stephan Frank, Leiter der Finanzabteilung beim UBZ. Vergangenes Jahr hat der UBZ die Friedhofsgebühren erhöht, eine schwarze Null schreibe er in diesem Bereich für 2022 aber noch nicht. Es dauere eine Weile, bis der Effekt sich deutlich bemerkbar mache. Immerhin hätten sich Einnahmen bereits von 130.000 auf 141.000 Euro erhöht. „Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mit der schwarzen Null“, so Frank. Etwas Kopfzerbrechen bereiten dem UBZ die Personalkosten, wie Vorständin Nicole Hartfelder sagt. Die Personalkosten einschließlich der sozialen Abgaben lagen 2022 bei fast elf Millionen Euro und damit rund 136.000 Euro über den Ausgaben im Vorjahr. Für 2023 gibt es laut Tarifvertrag keine Lohnerhöhung. Ab März 2024 gibt es allerdings 5,5 Prozent Lohnerhöhung plus ab Juni Einmalzahlungen von zusammen 3000 Euro pro Mitarbeiter, die in neun Monatsbeträgen als Inflationsausgleich gezahlt werden. Mit der Tarifeinigung lägen die dauerhaften Mehrkosten für das UBZ-Personal bei knapp zwölf Prozent, rechnet Frank vor. Personal werde aber nicht abgebaut, versichert Nicole Hartfelder. Es könne höchstens sein, dass einzelne frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden. Derzeit hat der UBZ exakt 199 Beschäftigte.