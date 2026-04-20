Beim ersten Wettkampf der Freiluftsaison zaubern die Mittelstreckenläufer der VT Zweibrücken Fredrik Arnold, Ole Schöndorf und David Bauer einen starken Auftakt auf die Bahn.

Im Wettbewerb 3x1000 Meter der Altersklasse U18 siegten die drei jungen VTZ-Athleten Fredrik Arnold, Ole Schöndorf und David Bauer mit einem Vorsprung von mehr als zehn Sekunden vor den Teams von der LG Rülzheim, der Startgemeinschaft JLG Trier und der Startgemeinschaft Alzey/ Kirn/Kreuznach. Fredrik Arnold aus Großsteinhausen bringt den Staffelstab auf Position zwei zum Wechsel auf Ole Schöndorf. Der Oberauerbacher kann den geringen Vorsprung des Führenden schnell wettmachen und übernimmt die Spitze des Feldes. Mit sicherem Vorsprung kann Schlussläufer David Bauer auf die abschließende 1000-Meter-Distanz gehen. Der erst 15-jährige Hinterweidenthaler baut den Vorsprung weiter aus und läuft nach 8:36,24 Minuten ins Ziel.

„Die drei Jungs trainieren schon seit über fünf Jahren bei mir. Sie verstehen sich super und haben Spaß am leistungsorientierten Training. Sie haben das Ziel, als Staffel bei der deutschen Meisterschaft zu starten“, sagte VTZ-Lauftrainer Klaus Klein . Die Meisterschaft wird allerdings erst ab der U20 ausgetragen, entsprechend hoch ist die Hürde der Qualifikationszeit (8:22,00 min). „Spätestens im nächsten Jahr soll das gelingen“, ist sich Klaus Klein mit seinen drei erfolgreichen Athleten einig.