In Frankenthal fanden am Sonntag die Pfalz-Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 15 statt. Mit dabei war der TTV Hornbach, der sich gut präsentierte.

„Im Endeffekt war der Sieg von Edenkoben jedem klar. Es ging also für den Rest um Platz zwei“, meinte TTV-Jugendtrainer Ulf De Hooge. Zunächst gewann Hornbach gegen den SV Otterberg, Meister des Tischtennisbezirks Westpfalz Nord, deutlich mit 9:1. Ein Auftakt nach Maß, bei dem zwar einige Sätze verloren gingen, der Sieg gegen die dezimierten Gäste aber nie in Gefahr geriet. Die Geschwister Anton, Emma und Emil Lang punkteten jeweils doppelt.

Auch gegen den Top-Favoriten TTV Edenkoben (Vorderpfalz Süd) gelang ein ordentliches Ergebnis. Zweimal siegte Emil Lang im Einzel, er konnte auch das Doppel mit Hannah Steiner gewinnen. Das 3:7 war gegen das stark von Pfalz-Kaderspielern geprägte Team aus Edenkoben ein Erfolg. „Wir haben uns den zweiten Platz gesichert, weil wir die Sätze, die in die Verlängerung gingen, dominiert haben. Das zeichnet vor allem Emil und Anton Lang aus. Die zeigen keine Nerven“, lobte De Hooge.

Spieledifferenz gibt den Ausschlag

Gegen Frankenthal gewann Hornbach beide Doppel. Anton Lang/Emma Lang siegten im Doppel, genauso wie Emma Lang gegen Frankenthals Daniel Svoboda in fünf Sätzen. Es stand 3:0, dann jedoch gingen gleich vier Partien in Serie verloren. Weil Anton Lang erneut im fünften Satz erfolgreich war, und Emil Lang noch ein Einzel für sich entschied, konnten sich die Hornbacher das Remis sichern. Aufgrund der besseren Spieledifferenz reichte es für Hornbach (+4) gegenüber Frankenthal (+2) für den zweiten Platz.

Nicht ausgespielt wurde in Contwig die Konkurrenz der Mädchen 19, da der TTC Riedelberg zur Rückrunde nach Auskunft von Verbandsjugendwart Rainer Korb kein Mädchenteam mehr gemeldet hatte. Der Titel ging so an den TTC Klingenmünster.