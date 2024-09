314 Menschen – Stand 16.45 Uhr – ließen sich am Sonntag bei einer Typisierungsaktion in der Kultushalle in Rimschweiler in die Datenbank von DKMS aufnehmen. Anlass ist die Suche nach einem genetischen Zwilling für den an Leukämie erkrankten Thorsten Siegrist aus Rimschweiler. Seine Familie, Freunde und Bekannte hatten die Aktion organisiert und gestemmt, unterstützt von zahlreichen Helfern, örtlichen Vereinen und Einrichtungen sowie der DKMS.

Die mehr als 30 gespendeten Kuchen gingen schon am frühen Nachmittag zur Neige, ein von der Grundschule Rimschweiler organisierter Spendenlauf erbrachte allein rund 2300 Euro an Spenden. „Das ist richtig gut gelaufen, das Helfersystem war super, die Gemeinschaft im Ort war spürbar“, lobte Leonie Mühe von DKMS, einer gemeinnützigen Organisaion, die passende Stammzellen weltweit sucht und vermittelt. Insgesamt wurden rund 5000 Euro an Spenden gesammelt.