Mit zwei Teams wird der TV Rieschweiler am Samstag bei den süddeutschen Jugendmeisterschaften in Wangen (Allgäu) teilnehmen.

Die Mannschaft der männlichen Schüler (11-14 Jahre), bestehend aus Damian Deck, Marius Petry, Lenny Florl, Noah Danner und Tobias Dewes, tritt am ersten Spieltag in ihrer Gruppe auf den TV Huchenfeld, den TV Freiburg-Herdern, Gastgeber SV Weiler und den TSV 1865 Ohorn.

Die ersten fünf Teams qualifizieren sich

Erstes Ziel, so die Trainer, müsse es sein, die Zwischenrunde zu erreichen und mindestens Fünfter zu werden, da dieser Platz zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im niedersächsischen Sittensen berechtigt. Die Mannschaft zählt als amtierender Baden-Württemberg- und Badenmeister zu den Mitfavoriten um den Titel. Mit dem TV Huchenfeld, Siebter der letzten deutschen Meisterschaften, und dem TV Freiburg-Herdern, bei der DM sogar noch einen Rang besser platziert, sind aber zwei weitere Titelanwärter in ihrer Gruppe. Die große Unbekannte ist das Team aus dem sächsischen Ohorn, Achter der letzten nationalen Meisterschaften.

Die weiblichen Schülerinnen (11-14 Jahre) des TV Rieschweiler mit Jule Semmet, Antonia Wies, Franziska Meyerhöfer, Lilli Roos und Mary Wirachowski treffen auf den TV Huchenfeld, den SV Weiler und den TSV 1865 Ohorn. In dieser Altersklasse ist der TSV Rißtissen, der deutsche Vizemeister des Vorjahres, der große Favorit. Die Rieschweiler Spielerinnen haben ebenfalls das Ziel, mindestens Platz fünf zu erreichen, der die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft bedeutet.