Der TVR kämpft mit einem äußerst knapp besetzten Kader. Die eine Alternative gibt es aber (noch) nicht, und mit einer anderen kann man sich nur bedingt anfreunden.

Zum ersten Mal in dieser Saison spielte der TV Rieschweiler am Freitag in der Bezirksklasse West in bester Aufstellung. Die Lage beim TVR ist aber ungemein kompliziert,