Wenn der TV Rieschweiler zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft lädt, hat er alle Hände voll zu tun, denn es sind auch zwei seiner Teams am Start.

Am Samstag (ab 12 Uhr) und am Sonntag (ab 9 Uhr) steigt in der Contwiger IGS-Sporthalle die Endrunde der Prellballer um die deutsche Meisterschaft in der Leistungsklasse der Frauen und Männer. Mit dabei ist jeweils auch ein Team des Turnierausrichters TV Rieschweiler.

Ist der TV Rieschweiler erstmals für eine DM-Endrunde verantwortlich?

„Nein, es ist das zweite Mal für uns. Wir haben 1996 schon mal die Endrunde ausgerichtet“, lässt Manfred Hettrich, der „Spiritus Rector“ der Rieschweiler Prellballer, wissen. Der Beweis, dass das stimmt, lag im Keller des 63-Jährigen. „Meine Frau Renate hat beim Aufräumen vor sechs Wochen alte Banner, Beschilderung und Plakate von damals gefunden. Die haben wir aufgepeppt und nutzen sie jetzt wieder“, sagt Hettrich. Das ist mal echt nachhaltig.

Welche Mannschaften treten am Wochenende in Contwig an?

Jeweils zehn Mannschaften bei den Männern und Frauen, in je zwei Vorrundengruppen. Die Teams haben sich zuvor in den Bundesligen Süd und Nord für die Endrunde qualifiziert. In der Vorrunde spielen die Rieschweiler Herren als Vizemeister des Vorjahres in Gruppe C pro Spiel zweimal zehn Minuten gegen den SV Weiler, den TuS Aschen-Strang, den TV Frisch-Auf Altenbochum und den TV Sottrum. Die TVR-Frauen bekommen es in Gruppe A mit dem MTV Eiche Schönebeck, dem SV Werder Bremen, dem TV Sottrum und dem TV Frisch-Auf Altenbochum zu tun.

Wie viele Spieler und Fans erwartet der TV Rieschweiler? Was ist organisatorisch im Vorfeld zu leisten?

Manfred Hettrich rechnet mit 200 Spielern, insgesamt mit 400 bis 500 Leuten pro Spieltag. Am Freitag ab 18 Uhr beginnt ein zehnköpfiges Team des TV Rieschweiler mit dem Aufbau. „Zum Beispiel Kühlschränke reintragen, aber auch Spielfelder abkleben“, berichtet Hettrich. Zum Aufbauteam gehört auch sein erwachsener Sohn Leo, Abteilungsleiter der Rieschweiler Prellballer. „Ich bin Rundum-Springer und habe an den beiden Spieltagen noch viele andere Aufgaben“, verdeutlicht er. Wie die Mannschaften empfangen, die TVR-Leute einteilen, „wo es gerade fehlt“. Geschätzt 50 bis 60 Helfer des TVR sind an beiden Tagen im Einsatz. Leo Hettrich betreut zudem noch das Rieschweiler Frauenteam und ist als Schiedsrichter tätig.

Was ist sonst noch geplant?

Prellballer sind ein geselliges Volk. Für Samstagabend hat der TV Rieschweiler alle Mannschaften zum gemeinsamen Abend inklusive Büffet ins TVR-Vereinsheim eingeladen. Tagsüber in der Halle gibt es Saumagen und Frikadellen.

Wie sehen die Chancen der Rieschweiler Herren aus?

Die Brüder Maic und Alexander Volnhals, Niklas Resch und Kapitän Niklas Speer hatten sich als Bundesliga-Zweiter qualifiziert. Ersatzleute sind am Wochenende Andreas Deck und Max Mayerhöfer aus der Regionalliga-Mannschaft. Der Vizemeister des Vorjahres hatte diesmal aber mit Verletzungspech zu kämpfen. Maic Volnhals bandagiert sich immer noch einen Finger der Nichtschlaghand, Niklas Resch hatte sich die Bänder im Fuß gerissen. Mindestens aufs Treppchen wollen die TVR-Herren aber allemal wieder. Witzig: Alexander Volnhals und Niklas Resch gehörten 2011 schon zur Mannschaft, die deutscher Schülermeister wurde. Die heutigen TVR-Schüler haben sich gerade in Wangen als süddeutscher Meister für die DM qualifiziert.

Und die Rieschweiler Frauen?

„Wir freuen uns riesig und hoffen, dass mehr als unser üblicher siebter Platz dabei rausspringt. Aber für uns wird’s ganz schwer“, sagt Kapitänin Lena Hettrich, die die Truppe mit Jessica Deck, Alena Borne, Laura Herbert, Andrea Backes und Kathrin Maaßen anführt. Denn in ihrer Gruppe sind nur Teams aus dem Norden Deutschlands Gegner – und der ist bei den Frauen traditionell deutlich stärker.

Info

Die DM-Endrunde wird per Livestream auf Sportdeutschland.tv übertragen.

