Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu sagen, dass er auf glühende Kohlen saß, wäre stark untertrieben. Manfred Hettrich, Abteilungsleiter und Trainer der Prellballer des TV Rieschweiler, wartete am Donnerstagabend immer noch sehnsüchtig auf den Spielplan für die süddeutschen Meisterschaften der Jugend in Freiburg, wo der TVR am Sonntag mit gleich drei Nachwuchsmannschaften startet.

Quasi stündlich checkte der 59-Jährige sein Mail-Postfach, um zu sehen, ob was eingegangen ist. „Die Eltern fragen ja auch nach, wann denn Abfahrt ist“, hätte der