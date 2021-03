„Klinikum im Krisenmodus - das UKS in der Corona-Pandemie“ heißt ein TV-Beitrag, den der Saarländische Rundfunk (SR) am Donnerstag, 11. März, ab 20.15 Uhr in seinem regionalen Fernsehprogramm zeigt. Während der SWR zeitgleich eine Sondersendung zur Wahl in Rheinland-Pfalz ausstrahlt, ist beim SR zu sehen, wie bereits seit März 2020 ein Ausnahmezustand am Uniklinikum Homburg herrscht. Die Corona-Pandemie hat die Abläufe dort auf den Kopf gestellt. Professor Phillip Lepper und sein Team arbeiten an der Belastungsgrenze. Im Isolationsbereich kämpfen Pflegeleiter Jürgen Noe und seine Kollegen um das Leben schwer kranker Covid-Patienten. Gerhard Johann, der die Krankheit knapp überlebt hat, schildert seine zehn Wochen in der Klinik. Die Hälfte davon lag der 63-Jährige im Koma; Lunge und Nieren versagten. Noch immer leidet der Bexbacher unter den Folgen. Und der Virusforscher Jürgen Rissland wurde in den vergangenen Wochen zum gefragten Berater der Politik und zum Pandemie-Erklärer in den Medien.