Die Männer des Handball-Oberligisten TV Homburg haben für zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die Dritte Liga gemeldet. Für den 11. Juni ist zunächst die Auswärtspartie bei den SF Budenheim terminiert, ehe das Rückspiel am 13. Juni, 18 Uhr, im Erbacher Sportzentrum steigen soll. So hat es der Spielausschuss der RPS-Liga bereits unlängst festgelegt. Ob allerdings überhaupt gespielt werden kann, ist noch unklar, weil die Budenheimer in Rheinhessen derzeit noch gar nicht in der Halle trainieren dürfen.

Die Homburger hingegen üben bereits seit gut drei Wochen wieder in der Halle. Zur Vorbereitung auf die Relegation hat Trainer Mirko Schwarz (früher auch Spieler und Coach der VTZ Saarpfalz) seinem Team dreimal die Woche ein Lauf- und Krafttraining verordnet; das Handballtraining findet viermal pro Woche statt. Bereits am 15. Februar hat sich das Team durch den erstligaerfahrenen Torwart Roko Peribono (früher TV Hochdorf, Rhein-Neckar-Löwen, TSG Friesenheim) und den Niederwürzbacher Rückraumspieler Max Hartz (ebenfalls Ex-VTZler) verstärkt. Mit Torwart Benni Berz, Kreisläufer Patrick Bach, Rückraumspieler Lukas Majbik und Linksaußen Richard Wilga gehören zum Homburger Team noch weitere Spieler, die früher schon für die Zweibrücker Vereine VTZ Saarpfalz und SV 64 am Ball waren.

Auch die Damen des SV 64 Zweibrücken wollen an der Aufstiegsrunde der Frauen-Oberligisten teilnehmen – vorausgesetzt, die Mannschaft darf ab spätestens 17. Mai wieder trainieren. SV-Trainer Rüdiger Lydorf glaubt angesichts der Corona-Zahlen nicht wirklich daran. Die Zweibrücker Frauen wären in der Aufstiegsrunde erstmals im Halbfinale am 11. Juni gegen die TSG Friesenheim dran. Im Übrigen: Kann die Aufstiegsrunde bei Männer und Frauen am Ende wegen Corona doch nicht gespielt werden, soll das Los über die Aufsteiger entscheiden.