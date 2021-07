Die Mannschaft ist seit Jahren gewachsen und wurde nach und nach verstärkt. Im Sommer gab es nur einen Abgang. Der TV Althornbach spielt seit Jahren in der B-Klasse oben mit, bislang hat es für den großen Wurf, also den Aufstieg in die A-Klasse, noch nicht gereicht. In der kommenden Saison wird ein neuer Anlauf gestartet.

Dem Anlauf steht aber aktuell großes Verletzungspech im Weg. Wie bei den meisten Teams begann der Trainingsbetrieb nach der Lockdown-Pause Anfang Juni. „Wir haben mit zwei wöchentlichen Trainingseinheiten angefangen. Das war auch alles top, die Jungs hatten richtig Bock, und die Trainingsbeteiligung war dementsprechend hoch“, berichtet Trainer Michael Greinert. Nach und nach schlug aber das Verletzungspech zu.

„Marc Bender, Marcel Frary und Patrick Früauf fallen wegen Knieverletzungen teils langfristig aus. Gerade für Patrick Früauf, der nach einem Muskelriss erst wieder zurückgekommen ist, ist dies besonders bitter. Hinzu kommen bei vielen Spielern Wehwehchen nach einigen Trainingswochen. Da spielt natürlich auch die lange Pause eine Rolle“, meint Greinert. Auch deshalb wurde der Trainingsumfang nicht erhöht, es bleibt bei zwei Trainingseinheiten in der Woche, garniert mit Testspielen am Wochenende.

Zufrieden trotz 2:6

„Beim Testspiel letzte Woche gegen den SVN Zweibrücken standen von einem 27-Mann-Kader gerade noch 13 Spieler zur Verfügung“, klagt der Trainer. Neben Verletzungen und Krankheiten sind die Urlaubszeit und Schichtdienste weitere Ausfallgründe beim TVA. Daher war Greinert trotz der 2:6-Niederlage nicht mal unzufrieden. „Der SVN hat eine starke A-Klassen-Mannschaft. So haben meine Jungs auch mal gesehen, wie es ist, gegen eine Spitzenmannschaft aus dieser Liga zu spielen, in die wir irgendwann mal gerne hinkommen würden.“

Mit den vorherigen Testspielen gegen Kleinsteinhausen, Bottenbach und Kröppen war der Coach auch einverstanden. „Wir wollen eine Dreierkette einstudieren. Das nimmt die Mannschaft gut an, aber durch die vielen Verletzten braucht es wohl noch ein wenig Feinabstimmung“, sieht er in diesem System ein probates Mittel, um in der A-Gruppe der B-Klasse wieder ganz oben mitzuspielen. „Aber keine Dreierkette wie sie Deutschland bei der Europameisterschaft gespielt hat. Da hat insgesamt das Tempo im Spiel gefehlt. Der moderne Fußball ist auf schnelles Umschalten ausgelegt. Schnelle Konter und kein Ballbesitzgeschiebe“, erklärt Greinert mit seinem Blick auf die Europameisterschaft und erinnert an Italien und Dänemark, die die EM geprägt haben.

Viele Derbys und Ambitionen

Wie auch im vergangenen Jahr wird wieder in einer geteilten Klasse gespielt. Für den TVA bedeutet das viele Derbys: „Das ist eine schöne Geschichte, da sind die Jungs bei jedem Spiel fokussiert. Auch wenn unsere Gruppe A durch die zweiten Mannschaften von Weselberg und Hermersberg vermutlich die am stärksten besetzte ist“, sagt Greinert. Dass der TSC Zweibrücken II, die TuS Rimschweiler und die SG Harsberg-Schauerberg gerne auch ganz oben mitspielen würden, ändert die eigene Zielsetzung nicht. Wir wollen ganz oben mitspielen, aber müssen konstanter werden. Dann ist vieles drin.“

Die Klasse, das Team

Spielklasse: B-Klasse Pirmasens-Zweibrücken, Gruppe A

Trainer: Michael Greinert ist 54 Jahre alt und geht in sein siebtes Trainerjahr beim TVA. Er arbeitet bei der Firma Tadano-Demag und hat zwei erwachsene Kinder.

Veränderungen

Zugang: Dennis Kupperian (zuletzt inaktiv)

Abgang: Frederic Hüther (SV Ixheim)

Kader

Tor: Alexander Ernst, Marcel Frary, Lukas Schwierzy

Abwehr: Aaron Dernbach, Patrick Früauf, Eike Knoch, Dennis Kupperian, Sven Müller, Pascal Schneider, Patrick Stahl, Luca Wachall, Philipp Ziemerle, Frank Hall, Frank Schlemmer

Mittelfeld: Marc Bender, Haite Desta, Daniel Kempa, Sebastian Legrum, Jonas Schneider, Joshua Vollmar, Christoph Wolf

Angriff: Tobias Früauf, Marius Müller, Benjamin Veith, Sven Lehberger, Johannes Ziemerle, Zerom Angosom Gde

Verein

Vorstand: Ralf Schwierzy und Ralf Stalter – Spielleiter: aktuell vakant, wird kommissarisch von Michael Greinert übernommen – Mitglieder: 150.