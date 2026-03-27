In Deutschland gibt es im Jahr über 100.000 Situationen eines plötzlichen Herztodes. Der TuS Rimschweiler hat jetzt dank Sponsoren eine neue Lösung für Notsituationen.

Bei einem plötzlichen Herztod brechen Personen zusammen und atmen nicht mehr. Ein frühzeitiger Notruf und die Herzdruckmassage sind die wichtigsten Maßnahmen, um Leben zu retten. Auch eine schnelle Defibrillation mit einem sogenannten AED (Automatisierter Externer Defibrillator) kann die Notfallsituation entscheidend verbessern. Laut einer Statistik der Deutschen Herzstiftung kommt es bei 100.000 Sporttreibenden pro Jahr von 0,7 und bis zu 3,0 Todesfällen.

Viele haben Angst, etwas falsch zu machen

Christian Lang, Wirtschaftsvorstand beim TuS Rimschweiler und im Hauptberuf Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), kennt die Zahlen nur zu gut und weiß, wie sich die Situation am Notfallort viel zu oft darstellt. „Leider schauen viele immer noch weg oder haben Angst zu helfen, weil sie denken, sie machen etwas falsch“, erläutert der 54-Jährige. „Situationen werden oft unterschätzt“, berichtet er aus eigener Erfahrung, wenn er im Helfereinsatz hinter der Theke steht und jemand ein Wasser bestellt, „weil da hinten jemand zusammengebrochen ist“, anstatt unvermittelt um Hilfe bittet, Helfer herbeiruft.

Denn der Faktor Zeit ist entscheidend. „Je früher ein Notruf abgesetzt wird, je früher eventuell ein Defibrillationsgerät eingesetzt wird, desto besser ist die Erfolgsquote, Leben zu retten.“ Auch wenn schnell festgestellt wird, dass eine Notsituation mit Atemstillstand vorherrscht, gelingt die Absetzung des Notrufes nicht immer optimal. „Ich war jahrelang Disponent in der Leitstelle, die Leute tun sich in der unbekannten Situation teilweise schwer, zu sagen, wo sie überhaupt genau sind“, berichtet Lang aus seiner über 30-jährigen Berufserfahrung. Auf den Sportplätzen ist das nicht anders. Denn wer als Zuschauer, außer womöglich die Gastgeber selbst, weiß schon in welcher Straße beispielsweise die Sportplätze der TSG Mittelbach-Hengstbach oder des SV Battweiler liegen?

Top-fitter Däne Eriksen als mahnendes Beispiel

Die Bilder des bei der Europameisterschaft 2021 zusammengebrochenen dänischen Spielers Christian Eriksen sind vielen im Gedächtnis geblieben. Der scheinbar top-fitte Profifußballer musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Wer, der diese Zeilen liest, kann behaupten, den Druckrhythmus und die genaue Stärke und Körperstelle für eine Herzdruckmassage zu kennen? In der Regel lernt man das im Erste-Hilfe-Kurs zur Führerscheinprüfung. Aber wer frischt dieses Wissen regelmäßig auf, um es blitzschnell einzusetzen?

Wie schnell und unverhofft jeder in eine Notsituation geraten kann, belegt ein Vorfall vor zwei Wochen auf dem TSC-Sportplatz. Es sah schmerzhaft aus, die Schreie des im Unterleib verletzten Zweibrücker Spielers Francis Sesay vertieften dies. Nach Behandlungspause ging er vom Spielfeld, brach dort praktisch aus dem Nichts zusammen, war bewusstlos. Zum Schiedsrichtergespann gehörte zum Glück ein Rettungssanitäter, der sich schnell um ihn kümmerte, bis der Notarzt da war. „So etwas erleben wir im Rettungsdienst häufig, da zählte jede Sekunde“, betont Christian Lang. Es ist ihm von Berufs wegen ein „Herzensanliegen“, hier Lösungen für die Probleme zu finden.

Notruf wird vom Koffer automatisch abgesetzt

Nun meldet sich nicht jeder gleich für den nächsten Erste-Hilfe-Kurs an. Dafür ändert Lang mit der Anschaffung eines Notfallkoffers die Situation, zumindest beim TuS Rimschweiler von anderer Seite. Die Münchner Sportmarketingfirma „Sports2b“ war an ihn herangetreten und stellte ihm ein mobiles Notfall-System vor. Der erfahrene Lebensretter war begeistert von der durchdachten Thematik. Dank Sponsoren konnte ein solcher Rettungskoffer angeschafft werden.

Ein automatisiertes Notrufsystem verbindet sich dabei direkt und automatisch mit der zuständigen Rettungsleitstelle. Per verbautem Ortungssystem stellt diese punktgenau den Standort fest, um ihn an die nächste Rettungsstelle zu übermitteln. Ausgestattet mit einem Defibrillator (die Stromstöße werden automatisiert abgegeben) der neuesten Generation, der sogar zur Reanimation von Kindern eingesetzt werden kann, ist das mobile System ein hervorragender Sicherheitsfaktor.

Leitstelle direkt mit Helfern vor Ort verbunden

„Es muss keiner das Telefon herauskramen, die Nummer wählen, vielleicht hat er noch schlechten Empfang und muss sich etwas weiter vom Notfallort wegstellen und aus der Ferne die Situation beschreiben. Der Disponent in der Leitstelle ist über den Koffer mit den Helfern verbunden und kann alle weiteren Schritte anleiten“, zählt Christian Lang begeistert weitere Vorteile auf.

Da dieses System mobil ist, soll es in Zukunft auch bei anderen Veranstaltungen und Festen im Stadtteil Rimschweiler für Sicherheit sorgen. Einweisungen dazu gibt es bei Christian Lang vom TuS. Er steht auch jederzeit parat, das System vorzustellen, wenn sich andere Vereine angesprochen fühlen, mit einem solchen Notfallkoffer ihre eigene Versorgungslücke im Verein zu verkleinern.