Mit einer neuen geschäftsführenden Vorstandschaft geht der TuS Rimschweiler in die Zukunft. Hans-Peter Schmidt kandidierte nach fünf Jahren im Amt des Vorsitzenden nicht mehr für eine weitere zweijährige Amtszeit. Er wurde am Sonntagvormittag im TuS-Sportheim nicht nur von den anwesenden Mitgliedern des Vereins entlastet und verabschiedet, er erhielt zudem für seine jahrelangen Verdienste beim TuS den Ehrenbrief des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Ohne Gegenstimme wurde Christian Lang, 54-jähriger Notfallsanitäter beim Arbeiter Samariter Bund (ASB), zu seinem Nachfolger an der Spitze des um die 765 Mitglieder starken Vereins gewählt. Jan Nowak folgt auf Marco Schwarz als weiterer Vorsitzender (Sportbetrieb). Roland Ebersold übernimmt zukünftig die bisher von Christian Lang ausgeübte Position weiteren Vorsitzenden (Wirtschaftsbetrieb). Für Geschäftsführer Florian Zahler rückte Marc Fuhrmann ins vordere Glied auf. Auch beim Kassenwesen gab es einen Wechsel. Tanja Kuntz führt die Kassierer-Aufgaben von Angelika Glass zukünftig weiter.