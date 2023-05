Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbyzeit in Zweibrücken: Am Samstag steigt in der Frauen-Bezirksliga Westpfalz Süd das Stadtderby auf dem Kunstrasenplatz an der Römerstraße. Dabei trifft der SV Ixheim auf den benachbarten TuS Rimschweiler. Anstoß ist um 17 Uhr, wenn es heißt: Gelb-Schwarz gegen Grün-Weiß.

Auf Gastgeberseite wird Co-Trainerin Clodine Schön ihren „Vorgesetzten“ Jörg Lindemeier vertreten, da der in Urlaub ist.