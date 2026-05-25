Nur noch am Dienstag lässt sich an der Rennwiese der diesjährige Turnerjahrmarkt der VTZ Zweibrücken erleben.

Der Zweibrücker „Pingschtmarkt“ setzt auch in diesem Jahr auf Bewährtes. Viele Fahrgeschäfte sind seit Jahren, teils Jahrzehnten dabei – genau das zieht die Besucher an. Jugendliche freuen sich auf Rambazamba in den drehenden Gondeln, andere auf Schaumküsse, Erwachsene auf besondere Cocktails. Eine Achterbahn mit Weltrekordtempo erwartet hier niemand, und das ist gut so: Der Turnerjahrmarkt trifft so, wie er ist, den Geschmack des Publikums. Viele Attraktionen des Turnerjahrmarkts sind altbewährt, begeisterten schon die heute Erwachsenen als Kinder – und dennoch gibt es Neues zu entdecken.

Auf der Kulinarik-Strecke, der sogenannten Fressmeile entlang der Dr.-Ehrensberger-Straße, lädt erstmals Flammlachs zum Probieren ein. Zubereitet wird er von Schausteller Christian Marx aus der Nähe von Bad Kreuznach. Ebenfalls neu dabei ist die Familie Jockers mit ihrem Kerwe-Imbiss.

VTZ-Marktmeister Peter Stauch Foto: Mario Moschel

Zum vorletzten Mal ist Peter Stauch als Marktmeister der VTZ im Einsatz. Er ist an den vier Tagen Ansprechpartner für jedes Problem – ein Mädchen für alles. Im kommenden Jahr organisiert er den Turnerjahrmarkt noch einmal, dann übergibt er an eine Nachfolge. In diesem Jahr hat er sichtlich Freude daran, besonders wenn er Kindern oder Jugendlichen einen Fahrchip spendiert. Davon hat er immer welche in der Hosentasche.

Am Samstagabend zieht Stauch ein positives Zwischenfazit: „Zum ersten Mal seit Jahren sind alle Schausteller gekommen, die angemeldet waren.“ In der Vergangenheit hatten kurzfristige Ausfälle Lücken hinterlassen, die er mühsam schließen musste.

Bis an die Grenzen der Fliehkraft

Die Chips aus Stauchs Hosentasche lassen sich unter anderem auf dem großen Fahrgeschäft „Chaos“ einlösen, direkt in Sichtweite seines Büros. Das Technikmonster lotet die Grenzen der Fliehkraft aus, wenn Gondeln und Sitze drehend gen Himmel katapultiert werden – nichts für Zartbesaitete. Daneben steht ein Kinderkarussell, bevor es auf dem „Breakdancer“ wieder sportlicher wird. Seit Jahrzehnten ist es dasselbe Modell: drehende Gondeln mit großer Fliehkraft, allerdings bleibt alles am Boden.

„Letzte Rrrrrrunde“, schnarrt es aus den Lautsprechern, um die sich Grüppchen Jugendlicher scharen. Sie zieht es dorthin, wo es schnell, laut und „krass“ zugeht: auch auf dem „Magic“, der sich rasant dreht, oder dem „Tarantella“-Fahrgeschäft. Daneben steht das Kettenkarussell, eher ein Magnet für jüngere Besucher.

Das Publikum genießt die Messe und das gute Wetter. Foto: Mario Moschel

Bei 30 Grad am Samstag gegen 20 Uhr sind nur wenige Senioren unterwegs, dafür viele Jugendliche und Familien – mit Kinderwagen oder zu Fuß. Das kulinarische Angebot reicht von Churros und Pommes über Flammlachs und Pizza bis zu gebrannten Mandeln und Bratwurst. Wo früher ein großes Bierzelt stand, hat die VTZ aus Kostengründen einen Biergarten eingerichtet. Große Sonnenschirme spenden Schatten, am Samstagabend ist er fast voll besetzt. Auf der Bühne gibt es jeden Abend Livemusik.

Über allem dreht sich das Riesenrad

Alt und Jung haben Spaß in den Autoscootern. Ein eigener Scooter nur für Kinder ist etwas „doucement“, die große Boxbahn ist dagegen für Kollisionen gemacht. Gemütlicher geht es im 22 Meter hohen Riesenrad zu, das neben dem Biergarten steht und fast schon zum Inventar des Turnerjahrmarkts gehört.