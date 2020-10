Wasser ist lebensnotwendig – auch für Sportanlagen. Das Nass kostet Geld – und das nicht zu knapp. Der Turn- und Sportclub (TSC) Zweibrücken will deshalb einen Brunnen für seine Anlagen bauen. Die Genehmigung lässt aber auf sich warten.

Auf rund 8000 Euro im Jahr beläuft sich die Wasserrechnung beim TSC. Um Kosten zu sparen, haben die Verantwortlichen im Verein einen Brunnenbau ins Auge gefasst. Hierfür liegt dem TSC bereits ein Angebot vor. Neben der Beregnungsanlage soll der Brunnen demzufolge gebohrt werden. Bei Kosten von rund 20 000 Euro hätte sich die Investition in drei Jahren amortisiert.

Während die Inbetriebnahme des Brunnens nur einige Tage dauern dürfte, nimmt das Genehmigungsverfahren von Seiten der Stadt deutlich mehr Zeit in Anspruch. Zu viel Zeit, findet der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Schön. „Wir haben vor über einem Jahr den nötigen Antrag bei der Stadt eingereicht. Aber das Anliegen wurde von Amt zu Amt weitergeleitet. So haben wir uns lange Zeit nur im Kreis der Bürokratie gedreht.“

Die Stadt teilte auf Anfrage mit, dass vor dem Bau ein hydrogeologisches Gutachten erstellt werden müsse, das vom Verein noch nicht beantragt worden sei. Es gehe dabei um eine mögliche Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken durch die Grundwasserentnahme. Liegt dieses vor, könne eine Genehmigung erteilt werden, so die Stadt. Hinsichtlich des Gutachtens gebe es laut Schön nun positive Signale. „Der Oberbürgermeister hat uns in Aussicht gestellt, dass das Gutachten nun von der Stadt bald in die Wege geleitet wird“, sagt er hoffnungsvoll.