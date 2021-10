Dabei wäre das nächste TUI-Reisecenter nur etwa 300 Meter von dem, Ende August geschlossenen TUI-Filialbüro in der Fußgängerzone entfernt.

Im Schaufenster des Ende August geschlossenen TUI-Reisebüros in der Fußgängerzone, Ecke Sonnengasse, hängt ein Plakat, dass Kunden darauf hinweist, künftig die Dienste eines TUI-Reisecenters in Blieskastel zu nutzen. Das irritiert, zumal es in Zweibrücken ebenfalls ein TUI-Reisecenter gibt. Warum also werden die Kunden nach Blieskastel geschickt? Anja Braun, die Pressesprecherin der TUI-Group in Hannover, weiß die Antwort: „Das Reisebüro war ein eigenes TUI-Filialbüro. Da Mitarbeiter aus unserem Büro in Zweibrücken in das Büro nach Blieskastel gewechselt sind, wurde auch die Abwicklung bestehender Buchungen dorthin übertragen.“ Ein Glück für die Kunden, dass sie nicht nach Neunkirchen verwiesen werden, wohin der andere Teil des Personals gewechselt ist, denn nach Blieskastel sind es nur rund elf, nach Neunkirchen immerhin 20 Kilometer zu fahren. Noch näher wäre aber das TUI-Reisecenter in der Zweibrücker Gutenbergstraße. Das sind nur etwa 300 Meter Fußweg.