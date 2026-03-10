Ein enges Abstiegsrennen steht dem TTC Saalstadt zum Saisonabschluss in der Bezirksklasse West bevor. Und der Kader wird immer dünner.

Für die Saalstädter wird es auch deshalb immer komplizierter, weil die Teams dahinter anfangen zu punkten. Die Riedelberger Vierte nahm zuletzt dem damaligen Tabellenführer BTTF Zweibrücken II überraschend zwei Zähler ab und kam so aus aussichtsloser Lage wieder aus der Deckung. Jetzt gewann der TV Rieschweiler gegen Riedelberg IV und manövrierte sich zurück ins Rennen um den Klassenverbleib. Die Teams im Tabellenkeller rücken enger zusammen.

Das hat auch für den TTC Saalstadt Auswirkungen, weil die Mannschaft massiv mit Ausfällen personeller Art zu kämpfen hat. So spielt die ehemalige Zweitliga-Spielerin Karin Bißbort laut Mannschaftsführer Gerhard Weis zurzeit nicht. Er selbst muss nach einer Hüftoperation vorerst pausieren. „Ich hätte gerne am letzten Spieltag wieder gespielt, aber der kam zu früh. In der nächsten Saison will ich aber auf jeden Fall wieder an der Platte stehen“, sagt Weis, der auch als Oberschiedsrichter fungiert. Ersatzspieler Ralf Mandel habe sich zudem am Oberschenkel verletzt. „Wir haben deshalb nach Ersatz gesucht. Clarissa Schulz, sie kommt aus Hettenhausen, spielt nun bei uns. Sie hat früher mal Tischtennis gespielt und hilft uns jetzt“, sagt Weis.

Bloß nicht in die Kreisliga

Mit dieser dezimierten Truppe wolle man es irgendwie schaffen, doch noch die nötigen Punkte für den Klassenverbleib einzuholen. „Wir müssen gegen die Vierte von Mörsbach oder gegen den TTC Niederauerbach mindestens einen oder zwei Punkte holen, sonst wird es eng. Das wäre ganz schade, wenn wir absteigen würden“, sagt Weis, der seine Mannschaft als eigentlich stark genug für die Bezirksklasse West ansieht. Den Gang in die Kreisliga West will er unbedingt vermeiden.

Doch in der bisherigen Rückrunde blieben aufgrund der Personalsorgen die Erfolge aus. Gegen die Kellerkinder der Liga, den TTC Riedelberg IV und den TV Rieschweiler, gab es jeweils ein Remis, gegen den TV Höheinöd II den einzigen Sieg (9:2). Zuletzt jedoch setzte es zwei heftige Klatschen gegen den TTC Riedelberg III (2:9) und den Spitzenreiter TTC Käshofen (0:9), beide sind allerdings Aufstiegsaspiranten.

Mit Viererteam wird’s einfacher

„Wir sind einfach zu wenig Leute momentan. An das Thema müssen wir ran. Zu unserem Verein wechselt niemand von außerhalb“, weiß der 67-jährige Weis. Christian Bohm sei eine Ausnahme gewesen, weil er der Liebe wegen nach Saalstadt gezogen sei. „Die Viererteams, die bald kommen werden, spielen uns deshalb schon in die Karten. Ich hoffe, wir überstehen die Zeit bis dahin und können vielleicht noch Spieler dazugewinnen. Es kann aber sein, dass wir jetzt absteigen“, sagt Weis. Ihm sei es wichtig, dass in Zukunft auch wieder Jugendtraining angeboten wird. „Wir müssen da etwas machen. Ich will schauen, ob wir ab der neuen Saison wieder Jugendtraining anbieten können. Das wäre für die Zukunft des Vereins sehr wichtig“, bekräftigt Weis. Denn seit etlichen Jahren gab es keine neuen Jugendspieler, die in den Aktivenbereich in Saalstadt integriert werden konnten.

In der Heimpartie gegen den SV Mörsbach IV gab es am Freitagabend in der derzeit besten Aufstellung der Saalstädter dennoch eine deutliche 3:9-Heimniederlage. Die drei Siege durch das Doppel Christian Bohm/Volker Heintz, Gerd Kiefer und im Einzel noch einmal durch Heintz waren sicher nicht das, was sich der derzeit noch außer Gefecht befindliche Weis erhofft hatte. Nach einem 1:2 in den Doppeln lag Saalstadt schnell mit 1:6 zurück. Satzgewinne gelangen kaum einmal. Clarissa Schulz blieb im Einzel gegen Mörsbachs Nachwuchsspieler Felix Tischer beim 0:3 ohne Chance. So spitzt sich die Lage immer mehr zu. Einen Punkt beträgt der Vorsprung noch auf Rieschweiler, das zurzeit Platz neun, den ersten Abstiegsrang, belegt.