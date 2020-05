Alles neu macht der Mai, zumindest für die TSG Mittelbach-Hengstbach und Heike Fink. Die 58-jährige gelernte Friseurmeisterin hat viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet und ist seit Mittwoch neue Pächterin des Mittelbacher Sportheims. Früher arbeitete sie als Friseurin in Bierbach und bewirtete in der Bierbacher Fischerhütte etliche Jahre Spaziergänger, Wanderer und andere Gäste. Zuletzt lebte sie sieben Jahre bei Mainz. Als sie im Internet las, dass das Sportheim der TSG Mittelbach-Hengstbach zu verpachten sei, meldete sie sich und wurde mit dem Verein einig. „Das Sportheim ist der Grund, dass wir zurückgekommen sind in die alte Heimat“, sagt Heike Fink. Zusammen mit ihren Söhnen und Bedienung Lea-Aline Seidel, die zwar aus Wiesbach stammt, deren Freund aber in Hengstbach wohnt, hat die neue Pächterin nach eigenen Worten viel vor. Neben einer gutbürgerlichen Speisekarte mit zum Beispiel Leberknödeln, Handkäse und Salat-Tellern wird es auf dem Mittelbacher Mertel demnächst auch Themenabende geben. Die Wirtin legt Wert auf Produkte aus der Region. Die TSG hat das Sportheim renoviert, auch die Toiletten sind für die Neueröffnung saniert worden. Das Sportheim verfügt innen und außen über je 60 Sitzplätze. Das Mittelbacher Sportheim ist dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 14 und 16 bis 22 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 22 Uhr. Nach Corona soll es abends länger gehen. mml