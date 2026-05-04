Jubiläum und Clubmeisterschaft: Die TSG will zum 40. Geburtstag der Tennisabteilung den Tennisalltag beleben und das gesellige Miteinander wieder aktivieren.

Am Sonntag startete die Tennis-Medenrunde 2026. Aus der Region Zweibrücken spielen Mannschaften aus neun Vereinen in den verschiedenen Altersklassen mit. Neu hinzugekommen ist ein Team der TSG Mittelbach/Hengstbach, die in den vergangenen Jahren nicht mehr für den Spielbetrieb gemeldet hatte.

Rund um Zweibrücken nehmen 13 Damen- und Herrenteams aus sieben Vereinen (Weiß-Blau Zweibrücken, TC Althornbach, TC Rieschweiler-Mühlbach, TC Contwig, TC Maßweiler, SV Martinshöhe, TSG Mittelbach-Hengstbach) an der Medenrunde teil. Dazu kommen noch etliche Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen und im Jugendbereich.

Zum Jubiläum Clubmeisterschaft im Mixed-Doppel

Wieder dabei ist die TSG Mittelbach-Hengstbach. Tatjana Stähly – Leiterin der Tennisabteilung, die sich bis Januar auch im TSG-Vorstand um Wirtschaft und Finanzen gekümmert hatte, nennt mehrere Gründe, warum gerade jetzt wieder ein Team für den Spielbetrieb gemeldet wurde. „Wir haben kräftig die Werbetrommel gerührt, damit wir eine Damen-Mannschaft melden können“, berichtet sie. „Und mit Martina Janz-Gulich haben wir eine Spielführerin an Bord, die früher bereits in der Pfalzliga gespielt hat. Sie soll unsere Truppe, die aus zehn Damen besteht, im Wettkampf führen und coachen“, verdeutlicht Stähly.

Die Tennisabteilung der TSG Mittelbach-Hengstbach, die aktuell 55 Mitglieder hat, vorwiegend Senioren, plant in diesem Jahr noch einige weitere Veranstaltungen, berichtet Tatjana Stähly. „Wir feiern dieses Jahr auch unser 40-jähriges Bestehen, planen daher rund um das Jubiläum am 30. Mai einige sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel eine Clubmeisterschaft im Mixed-Doppel.“ Am 27. Mai 1986 war die Tennisanlage von dem damaligen Ortsvorsteher, Helmut Ruf, und dem TSG-Vorsitzenden Werner Weber in einer Feierstunde feierlich freigegeben worden. „Wir wollen mit verschiedenen Veranstaltungen wieder etwas mehr Leben in den Tennisalltag bringen, auch das gesellige Miteinander wieder aktivieren“, erzählt Stähly. Das habe in den vergangenen Jahren etwas gefehlt. Vielleicht finden so einige passive Mitglieder wieder zurück auf den Tennisplatz.

Die Tennisabteilung der TSG Mittelbach-Hengstbach, die aktuell 55 Mitglieder hat, vorwiegend Senioren, plant in diesem Jahr noch einige weitere Veranstaltungen, berichtet Tatjana Stähly. „Wir feiern dieses Jahr auch unser 40-jähriges Bestehen, planen daher rund um das Jubiläum am 30. Mai einige sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel eine Clubmeisterschaft im Mixed-Doppel.“ Am 27. Mai 1986 war die Tennisanlage von dem damaligen Ortsvorsteher, Helmut Ruf, und dem TSG-Vorsitzenden Werner Weber in einer Feierstunde feierlich freigegeben worden. „Wir wollen mit verschiedenen Veranstaltungen wieder etwas mehr Leben in den Tennisalltag bringen, auch das gesellige Miteinander wieder aktivieren“, erzählt Stähly. Das habe in den vergangenen Jahren etwas gefehlt. Vielleicht finden so einige passive Mitglieder wieder zurück auf den Tennisplatz.

Saisonstart mit 5:1-Sieg geglückt

Für den Verlauf der Tennisrunde hofft Tatjana Stähly auf ein erfolgreiches Abschneiden der Damen, die in einer C-Klasse mit Viererteams antreten – und bei denen sie auch selbst aufschlägt. Gegnerinnen sind dort unter anderem der TC Weiß-Blau Zweibrücken und die SG Rieschweiler/TC Contwig 2. Der Auftakt ist schon mal geglückt: Die TSG-Frauen besiegten am Sonntag den TC Mackenbach 2 mit 5:1. Siege steuerten Martina Janz-Gulich/Ilona Holaus und Tatjana Stähly/Ida Stähly in den Doppeln sowie Janz-Gulich, Tatjana Stähly und Johanna Döbrei in den Einzeln bei.