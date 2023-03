In der Landesliga trifft am Samstag (16 Uhr) der TSC Zweibrücken auf den SV Rodenbach. Beiden würde ein Sieg helfen um an den vorderen Plätzen dran zu bleiben. Die Gäste kamen zuletzt etwas besser in Schwung, der TSC hingegen stagnierte derzeit etwas. Die guten Trainingsleistung möchten die Jungs von TSC-Trainer Florian Opitz gegen den SVR endlich mal wieder auf dem Platz abrufen.

Der TSC Zweibrücken ist mäßig in die Rückrunde der Landesliga gestartet. „Sieg, Unentschieden, Niederlage“, so liest sich die Serie aus den ersten drei Begegnungen. Nach der Hinrunde, der guten Vorbereitung und den Ergebnissen aus den Testspielen, war die Euphorie noch groß, im Aufstiegskampf ein Wort mitzureden.

Doch derzeit stagniert das Team vom Trainer Florian Opitz und pendelt sich auf Rang sechs ein. „Ich werde das Wort Platz zwei oder vorne mitspielen nicht mehr in den Mund nehmen. Wir müssen uns erst mal wieder fokussieren, unsere Leistung abrufen, dazu die richtige Einstellung wieder an den Tag legen, um alles dafür tun zu wollen, um zu gewinnen“, legt Florian Opitz dar, was das nun vorrangige Ziel sein muss. Besonders die Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag (0:1 bei der SG Hüffelsheim) habe dies deutlich gemacht. „Das war unter aller Kanone, da war kein Spieler auf dem Platz.“

Das Problem steckt im Kopf

Der 35-jährige, der sein Team immer sehr aktiv an der Seitenlinie coacht, sieht das Problem ganz klar im Kopf angesiedelt und nicht in den Beinen. „Die Mannschaft trainiert sehr gut, einige verletzte Spieler sind zurückgekehrt, durch den Konkurrenzkampf kann sich keiner sicher sein, dass er am Wochenende spielt und das spiegelt sich in den Einheiten wieder.“ Dieses Leistungsvermögen müsse einfach wieder auf den Platz gebracht werden, dann stelle sich der Erfolg auch wieder ein. „Es stimmt nicht nur in der Mannschaft, sonst hätte nicht der ganze Kader, bis auf Torwart Max Cölsch (wechselt im Sommer zum FK Pirmasens), schon die Verträge für die kommende Saison unterschrieben. Der TSC ist eine sehr gute Adresse. Alle möchten gemeinsam den nächsten Schritt anpeilen: die Verbandsliga.“

Und genau jetzt kommt im SV Rodenbach eine Mannschaft nach Bubenhausen, die wegen des Torverhältnisses einen Platz vorm TSC liegt. „Rodenbach spielt absolut unter den Erwartungen, hat zuletzt aber wieder Fahrt aufgenommen“, findet der TSC-Trainer. „Was den Kader angeht, sind die bestens bestückt.“ Mit 64 Treffern ist der SVR sogar momentan das treffsicherste Team. Rodenbach hat zudem die drittwenigsten Tore (zusammen mit dem TSC) kassiert. Darum gehen beim Gastgeber alle von einem heißen Kampf am Samstag aus.

Heißes Hinspiel

Einen Kampf gab es schon im Hinspiel. Das Duell ging aus Sicht der Zweibrücker zwar 2:4 verloren, „allerdings war es ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten“, erinnert sich der 35-Jährige, der bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens angestellt ist. „Wir sind mit zwei Toren Rückstand in die Halbzeit, meine Mannschaft hat dann ein wahres Feuerwerk abgebrannt und Rodenbach an die Wand gespielt, so dass wir verdient ausgleichen konnten.“ Torwart Cölsch verletzte sich dann aber, und die Rosenstädter bekamen in den letzten Minuten noch zwei Tore eingeschenkt.

Diesmal soll es ein Sieg werden. „Die Landesliga ist so ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Am Samstag werden wir endlich unsere Stärke mal wieder auf den Platz bringen und denen Paroli bieten“, kündigt Opitz an.

Weiter spielen

A-Klasse PS/ZW: SG Heltersberg/Geiselberg - SC Stambach, SV Martinshöhe - TV/SC Hauenstein II, SV Hochstellerhof - SG Rieschweiler II, TuS Maßweiler - SV Obersimten, SV Palatia Contwig - FK Clausen (alle So, 15), Hilster SV - SVN Zweibrücken (So, 15.30)

B-Klasse PS/ZW West: SV Palatia Contwig II - SV Gersbach (So, 13.15), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - FC Höheischweiler, TSC Zweibrücken II - SV Bottenbach, TV Althornbach - SG Thaleischweiler-Fröschen, SV Großsteinhausen - SSV Höheinöd, SG Harsberg/Schauerberg - FC Kleinsteinhausen, SV Ixheim - SG Petersberg/Fehrbach II (alle So, 15), FC Kleinsteinhausen - SV Palatia Contwig II (Mi, 19)

C-Klasse PS/ZW West: SV Martinshöhe II - FC Höhfröschen, SV Großsteinhausen II - SV Battweiler II, TuS Maßweiler II - SG Wallhalben/Mittelbrunn, SG Knopp/Wiesbach II - SG Thaleischweiler-Fröschen II (alle So, 13), TuS Wattweiler - SV Ixheim II, SG Pirmasens - SVN Zweibrücken II, FC Hengsberg - SV Hornbach, SV RW Höhmühlbach - FC Höheischweiler II (alle So, 15), FC Höhfröschen - SVN Zweibrücken II (Mi, 19)

Frauen, Landesliga Westpfalz-Nahe: SC Stambach - ASV Winnweiler (Sa, 18)

Frauen, Bezirksliga Westpfalz Süd: TuS Rimschweiler (9) - SG Ruppertsweiler/Lemberg (So, 11)