Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die kommende Saison 2021/22 fündig geworden: Mit Max und Felix Decker heuert ein Brüderpaar bei der Truppe vom Wattweiler Berg an.

Die aus Großsteinhausen stammenden Brüder folgen damit ihrem neuen Trainer Peter Rubeck und Mitspieler Luca Brödel vom gemeinsamen Ex-Klub, dem Saar-Verbandsligisten SG Ballweiler-Wecklingen, nach Zweibrücken. Fußballerisch sind Max (24 Jahre) und Felix Decker (21) in der Jugend des SV Großsteinhausen groß geworden, bevor sie in die Jugend des FK Pirmasens wechselten. Felix Decker spielte in der Saison 2017/18 auch für die SG Rieschweiler. Zuletzt kickten beide Brüder bei der SG Ballweiler-Wecklingen.

Laut dem Sportlichen Leiter des TSC Zweibrücken, Hakan Haliloglou, soll Felix Decker in der Abwehr eingesetzt werden, sein Bruder Max auf den Außenbahnen und im Mittelfeld. Der Verein sei jetzt noch auf der Suche nach einem Torwart und einem weiteren Abwehrspieler, so Haliloglou.