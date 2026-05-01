Die TSC-Truppe von Denis Jung hat aber weiter fünf Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Am Sonntag kommt zum vorletzten Heimspiel der Saison der TuS Bedesbach-Patersbach.

Die Ungeschlagen-Serie des TSC Zweibrücken ist am Donnerstagabend gerissen. Dreimal gewann der TSC zuletzt in der Landesliga West, am Sonntag brachten das Team einen Punkt aus Schmittweiler-Callbach mit. Nun durchbrach der Tabellenvierte SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied mit einem 4:1 (0:2)-Erfolg am Wattweiler Berg den Lauf der ersten TSC-Mannschaft.

Maurizio Lörsch (17.) und Alexander Tiedtke (30.) waren für die Gästeführung vor der Pause verantwortlich. Alles Hoffen auf die Wende vonseiten der TSC-Anhänger unter den 142 Zuschauern machte Mika Maurer mit seinem verwandelten Foulelfmeter (67.) zunichte. Florian Steinhauer verkürzte nur fünf Minuten später, ebenfalls per Strafstoß nur noch, weil Tiedtke erneut traf (86.). Durch die beständigen Wochen zuvor hat die TSC-Truppe von Trainer Denis Jung aber weiter alle Karten in der Hand, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Am Sonntag (15 Uhr) begrüßt der TSC den TuS Bedesbach-Patersbach am viertletzten Spieltag zum vorletzten Heimspiel der Saison.