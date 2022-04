Kann der TSC Zweibrücken am Wochenende gegen einen wankelmütigen Gegner die Hoffnungen im Landesliga-Aufstiegsrennen befeuern? In einer ähnlichen Lage ist auch Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach. Die SG Rieschweiler II hat andere Sorgen, sie sucht noch nach dem Strohhalm zum Ligaverbleib.

Landesliga

Der TSC Zweibrücken trifft am Wattweiler Berg (Sonntag, 15.15 Uhr) mit der SG Hüffelsheim auf eine Mannschaft, die bisher Licht und Schatten zeigte in der Landesliga-Aufstiegsrunde. Zum Auftakt unterlagen die Hüffelsheimer gegen Schlusslicht Sportfreunde Bundenthal mit 0:1, fegten dann aber den bisherigen Tabellenzweiten SC Hauenstein mit 5:0 hinweg. Die Rosenstädter unterlagen zuletzt gegen den TuS Steinbach mit 0:1, zeigten aber zum Auftakt der Aufstiegsrunde beim 3:1 gegen den SV Rodenbach eine starke Leistung. „Bei der Konstellation ist noch alles drin“, meint Dennis Hirt, spielender Co-Trainer des TSC Zweibrücken, und verweist auf die eng zusammengerückte Spitze der Aufstiegsrunde. Mit einem Sieg gegen Hüffelsheim, können sich die Zweibrücker wieder an den drei Punkte bessern TuS Steinbach, Zweiter hinter dem unangefochtenen Klassenprimus SV Hermersberg, heranpirschen.

Nach fünf Punkten aus den vergangenen drei Spielen, in denen die VB Zweibrücken mit Spielertrainer Alexander Joniks ohne Gegentor blieben, steht die Partie gegen den Tabellenersten VfR Kaiserslautern (Sonntag, 15.15 Uhr) an. Dort coacht Ex-Bundesligaspieler Christopher Lamprecht. Der von Joniks anvisierte Klassenerhalt wäre aber auch mit einem Sieg gegen die Lauterer noch lange nicht in trockenen Tüchern. Denn lediglich die SG Eppenbrunn und der TuS Hoppstätten liegen in der Abstiegsrunde weit abgeschlagen am Tabellenende.

Bezirksliga

Vor der Partie beim SV Nanz-Dietschweiler (Sonntag, 15 Uhr) sagt Mentor Shabani, Co-Spielertrainer der SG Knopp/Wiesbach : „Die haben wohl keine großen Ambitionen mehr, in dieser Saison noch aufzusteigen.“ Der Gegner liegt mit elf Zählern weit hinter dem Tabellenzweiten SG Knopp/Wiesbach, gewann am Gründonnerstag aber mit 1:0 beim SV Battweiler. „Es ist eine körperlich starke Mannschaft“, weiß Shabani. „Das sind Spiele, in denen wir eine hundertprozentige Punkteausbeute wollen. Wir kennen die Teams aus den Vorjahren und können sie ganz gut einschätzen“, sagt Shabani über den SV Nanz-Dietschweiler. Mit seinem Team will er vorbei am einen Punkt besseren SC Weselberg und zurück an die Tabellenspitze der Bezirksliga-Aufstiegsrunde.

Der Schuh drückt beim SV Battweiler , der in der Aufstiegsrunde nach zwei Partien und 0:6 Toren noch ohne Zähler ist. Am Sonntag folgt nun die Partie beim Tabellenfünften TuS Bedesbach-Patersbach, der seinerseits mit vier Punkten aus vier Partien mäßig aus der Winterpause kam. „Bei uns fehlt es wegen der durchwachsenen Vorbereitung an Fitness. Und eingespielt sind wir auch nicht“, sagt SVB-Trainer Maximilian Buchholz. Mit dem 0:1 gegen den Nanz-Dietschweiler war er wenig zufrieden. „Es war von beiden Seiten kein gutes Spiel, mit insgesamt wenig Chancen.“