Der TSC Zweibrücken trifft am Mittwochabend (19.30 Uhr) in der Gruppe Süd der Landesliga West auf Tabellenschlusslicht FC Fehrbach. Der TSC mit Trainer Peter Rubeck überraschte zu Saisonbeginn und konnte an den ersten vier Spieltagen gegen das Spitzenquartett der Vorsaison sieben Punkte einfahren. Die Gastgeber punkteten am vergangenen Wochenende in Bundenthal erstmals.

Im Auswärtsspiel gegen den FCF ist trotz der Tabellensituation des Gegners Vorsicht geboten. Denn immerhin holten die Fehrbacher am vergangenen Sonntag – durchaus überraschend – gegen Liga-Mitfavorit Sportfreunde Bundenthal beim 2:2 einen Zähler. Der wendige Spielmacher Christopher Lorett ist normalerweise der Schlüsselspieler der Mannschaft und hat wie Abwehrspieler Dominique Wick eine Scharnierfunktion im Team der Fehrbacher. Mit einem Sieg im Auswärtsspiel könnte der TSC Zweibrücken, der am kommenden Wochenende spielfrei ist, vorerst die Tabellenspitze übernehmen.

Die Fehrbacher müssen in der Partie gegen den TSC allerdings ohne mehrere Stammkräfte auskommen. So laboriert Spielleiter Christoffer Lorett noch an einem Bänderriss am rechten Knöchel, den er sich im Pokalspiel in Stambach zugezogen hatte. In Bundenthal war er für die letzten Minuten auf den Rasen gegangen. Lorett: „Viel Sinn macht das eigentlich nicht.“

Bei der dortigen Partie verdrehte sich zudem Marcel Schäfer das Knie und fällt daher gegen den TSC aus. Das gilt auch für Yannick Bauer, der sich ebenfalls in Stambach einen Muskelfaserriss zuzog. Loretts Bruder Jonas ist noch gesperrt, Sturmtank Lukas Hoffmann weilt noch in Urlaub.

„Der Punkt gegen eine gute Mannschaft war sehr gut für die Moral“, stellte Lorett nach dem Spiel gegen Bundenthal fest. „Wir wollen gut stehen und auf unsere Chance lauern. Wir sind absoluter Außenseiter“, betont Lorett, der den TSC hoch einschätzt. Übrigens: Dessen Trainer Peter Rubeck war mal der Coach von Fehrbachs Spielertrainer Jochen Ellermann, als dieser noch für den SVN Zweibrücken in der Oberliga spielte.