Die vielzitierten Spatzen pfiffen es schon seit Jahresanfang von den Dächern: Der neue Coach wird ein alter Bekannter.

Sanel Nuhic wird im Sommer neuer Trainer beim Landesligisten TSC Zweibrücken. Seit dem Wochenende hat diese Zeitung nun von Vereinsseite auch offiziell die Freigabe, die Personalie zu verkünden. Für den 48-Jährigen, der unter anderem für den FC Homburg in der Zweiten Bundesliga auflief und in seiner aktiven Zeit im TSC-Mittelfeld spielte, ist es nach seinem ersten Gastspiel bis 2019 sowie seiner Interimsübernahme nach dem Rücktritt von Jan Weinmann im Dezember 2020, bereits das dritte Mal als verantwortlicher Übungsleiter bei den Kickern vom Wattweiler Berg.

Neben der Bekanntgabe des neuen Coachs verkündete der aktuelle Sportliche Leiter Hakan Haliloglou zudem seinen Rückzug von dieser Stelle. „Ich werde ab Sommer Sportdirektor beim TSC, kümmere mich dann um die Sponsorenpflege und -suche, Finanzen und Aufgaben in der Infrastruktur auf dem Sportgelände. Die Aufgaben werden immer vielfältiger und umfangreicher, darum müssen sie aufgeteilt werden“, begründet Haliloglou den Schritt.

Thorsten Lahm wird neuer Sportlicher Leiter

Sein Nachfolger steht schon fest. Hier kommt mit Thorsten Lahm (bis Saisonende noch Trainer beim B-Klassen-Klub SV Ixheim) ebenfalls ein Fußballer mit Stallgeruch an den Wattweiler Berg zurück. Lahm war früher ebenfalls TSC-Spieler und Trainer. Zu seinem Aufgabengebiet gehört laut Haliloglou: Videoanalyse, Scouting, Sondertraining sowie die Unterstützung von Nuhic, sollte er die in der Trainingsarbeit benötigen. Allerdings werde Lahm kein Co-Trainer sein. Klar ist nun auch, dass Tim Wachall zur kommenden Runde 2025/26 von der SV Elversberg II (Meister der Saarlandliga mit Ex-SVN-Spieler Martin Gries als Trainer) zurückkehrt; zudem wurde die Sommerverpflichtung von Kelvin Guth (SG Rieschweiler) ebenfalls festgemacht.

Durch den jüngsten 4:0 (2:0)-Heimerfolg über die TSG Trippstadt hat sich die erste TSC-Mannschaft unter Interimstrainer Denis Jung (geht im Sommer zum Ligakonkurrenten SV Hinterweidenthal) auf den zehnten Landesliga-Tabellenplatz (30 Punkte) vorgearbeitet. Damit dürften die Abstiegssorgen wohl vertrieben sein.