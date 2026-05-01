Gleich zweimal spielt die TSC-Zweite diese Woche gegen direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib. Einen guten Anfang hat das Team am Mittwoch schon mal gemacht.

Um sehr viel, nämlich um die weitere Ligazugehörigkeit in der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken, geht es in der englischen Woche für den TSC Zweibrücken II. Der Vorteil für das Team der beiden Spielertrainer Steffen Arreche und Sebastian Meil: Es hat zwei Heimspiele gegen Teams hinter sich in der Tabelle.

Zum Beginn begrüßte der momentan Zwölfte am Mittwochabend den FC Fehrbach im Sportpark in Bubenhausen. Am Ende leuchtete ein 2:0 (1:0) leuchtete rot auf schwarz an der Anzeigetafel auf. Jan Tüllner (43.) und Jonas Schäfer (66.) waren die Torschützen. Damit kann die TSC-Zweite – nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg – ein wenig durchschnaufen, hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Fehrbach.

Am Sonntag gegen Maßweiler/Höhmühlbach

Ein oder zwei Teams steigen ab. Lange ausruhen nach dem wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib kann sich der TSC daher nicht. Denn schon am Sonntag (Anstoß: 12.45 Uhr) erwarten die TSC II-Kicker den Tabellen-15. SG Maßweiler-Höhmühlbach (sechs Punkte zurück). Für beide Teams gilt da absolutes „Verlieren“-Verbot.