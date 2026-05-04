In unserer Kolumne zum Sport in der Region Zweibrücken widmet sich Benjamin Haag auch dem SC Stambach, der Ixheim aus dem Titelrennen verabschiedet hat.

TSC Zweibrücken II: Im Football heißt es „Hail Mary“

Spannend ist der Abstiegskampf in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken. Selbst der TV Althornbach als Schlusslicht mit nur zwölf Punkten ist, da er noch vier Spiele zu absolvieren hat, rein rechnerisch noch nicht abgestiegen. Davor liegen die SG Maßweiler-Höhmühlbach mit 22 und der FC Fehrbach mit 23 Punkten. Vermutlich gibt es keine „Zugänge“ aus der Bezirksliga, und wenn neben dem A-Klasse-Meister auch der Zweite in Entscheidungsspielen den Aufstieg schafft, muss nur der Letzte absteigen.

Vor Fehrbach liegt der TuS Erfweiler (26), vor dem Spieltag gerade einen Zähler besser als der TSC Zweibrücken II. Für den TSC wäre die Lage prekärer geworden, hätte der Referee pünktlich nach 90 Minuten abgepfiffen. Denn beim Duell zwischen dem TSC II und der SG Maßweiler-Höhmühlbach stand es nach 90 gespielten Minuten 1:3. „Wir haben nach dem 1:2 die Taktik geändert, um offensiver zu stehen“, berichtet TSC-Spielertrainer Steffen Arreche. Kurz vor dem Abpfiff fiel das 1:3 durch Richard Gessner für Maßweiler. Feierabend, Punkte weg für die TSC-Zweite?

Von wegen, danach ging es erst richtig los. „Mit Fußball hatte das nicht mehr viel zu tun“, gab Arreche zu. „Wir haben mit Dominik Semar und Mirko Tüllner zwei große Spieler vorne reingestellt und hohe Bälle nach vorne gespielt. Wir hatten die Hoffnung, dass wir den Ball ablegen können und so irgendwie zu Torchancen kommen“, sagt Arreche. Im American Football heißen letzte, weite Verzweiflungspässe „Hail Mary“. Ein einfacher Plan, der im Fußball eher selten zum Erfolg führt. Nicht so am Sonntag: „Es hat einfach geklappt“, merkte Arreche dazu trocken an.

Denn Tüllner kam in der Nachspielzeit gleich zweimal zum Abschluss, zweimal rappelte es im SG-Kasten. Ausgleich und aus war das Spiel. „Wir wollten hier den Nichtabstieg eintüten. Nach dem 1:3-Rückstand können wir froh sein, dass wir noch einen Punkt eingefahren haben“, erkannte der TSC-Trainer. Er sei froh, dass die Teams im eigenen Tabellen-Dunstkreis auch nicht viel fürs Punktekonto gemacht haben.

Erfweiler konnte erwartungsgemäß gegen Primus SVN Zweibrücken nicht punkten (0:9), Fehrbach spielte beim Schlusslicht TV Althornbach nur remis (1:1). „Die Ausgangslage ist vom Abstand her wie gehabt; nur dass wir einen Spieltag weiter sind“, stellte Arreche fest. Nun geht es nach Martinshöhe, dann folgt das Kellerduell in Fehrbach, und zum Abschluss steht das Stadtderby gegen TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken an. Genügend Gelegenheiten zum Punkten.

SC Stambach: Schon mal gut fürs Pokalfinale vorgelegt

Endgültig aus dem Aufstiegskampf der B-Klasse West verabschiedet hat der Tabellenzweite, der SC Stambach, den SV Ixheim. Nach dem 2:1-Sieg der Stambacher gibt es nur noch einen Dreikampf zwischen dem SV Großsteinhausen (72 Punkte), dem SC Stambach (70) und der SG Knopp/Wiesbach (65). Eine Chance haben die Ixheimer allerdings noch, dem SC Stambach eine gute Saison zu vermiesen. Denn am Mittwoch, 13. Mai, steht das Kreispokalfinale gegen Stambach an, in dem sich der SVI, trotz verpasster Aufstiegschance, noch einen Titel holen kann.

„Erkenntnisse würde ich nicht sagen. Ixheim ist eine gute Mannschaft, das wussten wir auch vor dem Spiel heute. Wir haben sie zweimal in der Liga besiegt, das ist kein Nachteil fürs Pokalfinale. Ob es ein Vorteil ist, sieht man dann. Wir können mit einem guten Gefühl in das Finale gehen“, sagt Stambachs Co-Spielertrainer Steven Hörner. Er sei sich sicher, dass es ein anderes Spiel im Kreispokalfinale werde, auch wegen der vielen Zuschauer. „Ich hoffe, dass unsere erfahrenen Leute mit der besonderen Situation in einem Finale etwas besser zurechtkommen. Man darf das nicht unterschätzen, wenn da dann 600 Zuschauern stehen und außen Stimmung machen. Da kann uns die Erfahrung einiger Akteure in die Karten spielen“, glaubt Hörner. Jetzt freut er sich erstmal über drei Ligapunkte und die Chance, noch Meister werden zu können, falls Tabellenführer SV Großsteinhausen doch noch mal straucheln sollte.