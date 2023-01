Der TSC Zweibrücken I hat zum dritten Mal in Folge - zum elften Mal insgesamt - das Turnier um die 41. Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen und darf damit den RHEINPFALZ-Wanderpokal jetzt behalten. Am Samstagabend schlug die vom mitspielenden Dennis Hirt gecoachte Landesliga-Truppe im Finale die eigene zweite Vertretung. Vor rund 800 begeisterten Zuschauern in der Westpfalzhalle gewann die TSC-Erste mit 8:2. Im Spiel um Platz drei setzte sich A-Klasse-Klub SVN Zweibrücken mit 4:0 gegen die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II durch. Bester Torjäger des an beiden Tagen gut besuchten Turniers war Dennis Hirt mit achte Treffern, bester Torwart Dennis Becker von der TSG Mittelbach-Hengstbach. Beide verteidigten damit ihre Titel von der letzten Stadtmeisterschaftsauflage vor der zweijährigen Corona-Zwangspause. Die fairste Mannschaft stellte der TuS Wattweiler.