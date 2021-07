Die zwei Titelfavoriten in der Fußball-Landesliga, der TSC Zweibrücken und der SV Hermersberg, treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander. Am Sonntag, 15. August, ertönt um 15 Uhr auf dem TSC-Rasen der Anpfiff. Zeitgleich gastiert der SC Hauenstein bei den VB Zweibrücken, die Sportfreunde Bundenthal erwarten den FC Fehrbach. Der SV Hinterweidenthal startet erst am 22. August mit einem Heimspiel gegen die VB Zweibrücken in die Runde.