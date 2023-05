Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken will sich in der Aufstiegsrunde weiter ans Spitzentrio SV Hermersberg, TuS Steinbach und SC Idar-Oberstein II heranpirschen. Dazu haben die TSC-Kicker schon am Freitag (19.15 Uhr) gegen den Vorletzten SV Rodenbach Gelegenheit. In der Abstiegsrunde empfangen die VB Zweibrücken als Tabellenfünfter am Sonntag, 15 Uhr, Schlusslicht TuS Hoppstädten.

Fulminant mit 6:1 siegte der TSC Zweibrücken in der Landesliga-Aufstiegsrunde zuletzt gegen den SC Idar-Oberstein II. Dennoch muss das TSC-Team (14 Punkte)