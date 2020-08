Landesligist TSC Zweibrücken besiegte in seinem ersten Spiel nach vier Monaten Corona-Pause den Verbandsligisten FK Pirmasens II mit 3:2 (1:2). Anfangs dominierte Pirmasens, aber nach 25 Minuten übernahm der TSC mehr und mehr das Spielgeschehen und Cünyet Eren erzielte nach einem Steilpass die 1:0-Führung. In der 33. Minute nutzte der Zweibrücker im FKP-Team, Erik Bischof, eine Unaufmerksamkeit in der Zweibrücker aus und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. In der 44. Spielminute, erzielte erneut Bischof mit einem Kopfball den 1:2- Halbzeitstand erzielte. Nico Krebs trickste in der 50´9. Minute einen Gästespieler aus und erzielte ein Tor in der lange Ecke des von Benedikt Fahrt gehüteten FKP-Tores. TSC-Neuzugang Jonathan Kauf gelang mit einem schönen Kopfball der Siegestreffer. „Es war ein guter Test gegen eine gute Mannschaft“, sagte der Pirmasenser Co-Spielertrainer Christopher Ludy.

TSC Zweibrücken: Cölsch, Hirt, Krebs, Penth, Eren, Heidenreich, Schmidt, Kauf, Haddasch, Marcel Julier, Pascal Julier, Martuccio, Schneider, Nendza, Schadrin

FK Pirmasens II: Fath - Vogt (46. Taher), Fritzler, Koch, Lelle (46. Pascal Fath) - Seibel, Buchmann (46. Moritz Jung), Ludy, Skorski - Bischof, Hasani (46. Palmeira).