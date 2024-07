Landesligist TSC Zweibrücken muss in der dritten Runde des Verbandspokals bei den Sportfreunden Bundenthal antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Kurios: Drei Tage zuvor treffen sich beide Mannschaften bereits zum Saisonstart am Wattweilerberg.

Die Auslosung mit vier regionalen Lostöpfen ( Westpfalz, Vorderpfalz, Rheinhessen und Nahe) bescherte dem TSC ausgerechnet Liga-Konkurrent Spfr. Bundenthal als Drittrundengegner. Denn am Sonntag startet der TSC in die neue Runde - mit einem Heimspiel gegen Bundenthal. Nur drei Tage später sollen die Zweibrücker dann in Bundenthal zum Pokalfight antreten.

Beide Vereine suchen noch einen passenden Termin, da die Pokalrunde aber am Mittwoch abgeschlossen sein muss, bleiben nicht viele Alternativen. Voraussichtlich wird die Partie um 19 Uhr angepfiffen.

Meisterschaft geht vor

TSC-Trainer Özal Acar will soweit noch nicht denken, Priorität habe die Liga. „Wir bereiten uns konzentriert auf das erste Saisonspiel vor, ab Montag denke ich dann auch über den Pokal nach“, wollte sich Acar nicht von der kuriosen Auslosung ablenken lassen. Eine derartige Konstellation habe er „bisher noch nicht erlebt“. Im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, will der Zweibrücker Trainer „am liebsten mit einem Dreier“ in die Runde starten. Die aus dem Spiel gewonnenen Erkenntnisse wird er drei Tage später bereits in die Pokal-Taktik einfließen lassen können.

Ebenfalls am Sonntag empfängt die SG Rieschweiler zum Auftakt in die neue Landesliga-Saison den SV Nanz-Dietschweiler. Das Team von Spielertrainer Fabian Lauder verdiente sich den Aufstieg in den Relegationsspielen durch eine bärenstarke Rückrunde, in der sie sich an der Kuseler Konkurrenz vorbei auf Platz zwei geschlichen hatten.

Respekt vor Rieschweiler

Das Gastspiel in Rieschweiler weckt Vorfreude beim Neuling: „Es ist ein Highlight gegen diese Mannschaft zu spielen, und es wird eine erste harte Bewährungsprobe für unsere Jungs“, erwartet Lauder einen routinierten Gegner , bei dem die Mischung stimmt.