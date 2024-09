Am Sonntag zieht der 28-Jährige nach dem Landesliga-Derby seines TSC Zweibrücken in Rieschweiler hinterher gerne das SGR-Trikot an – aus einem ganz bestimmten Grund.

So schnell kann es manchmal gehen. Aus lockeren Sprüchen wird urplötzlich ernst. Das beweist die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Dylan Sodji durch den TSC Zweibrücken.