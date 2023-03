Der Streit des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) mit dem Solinger Projektentwickler André Kleinpoppen verlangt beiden Seiten Geduld ab. Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken erklärte diese Woche, dass über eine von Kleinpoppen angestrengte Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Zweibrücken aus dem Oktober frühestens in einem halben Jahr, im Spätsommer, entschieden werden. Der Zef, der Eigentümer der als Gewerbegebiet vorgesehenen Truppacher Höhe, hatte gegen Kleinpoppen vorm Landgericht geklagt und erstinstanzlich gewonnen. Die Richter der 1. Zivilkammer hatten im Oktober vergangenen Jahres geurteilt, dass eine 2016 zugunsten Kleinpoppens im Grundbuch eingetragene Auflassungsvormerkung, der Wirkung nach ein Vorkaufsrecht für die Truppacher Höhe, zu löschen sei. Nach Meinung der Richter ist es ausgeschlossen, dass Kleinpoppen seine Pläne, ein Möbelhaus mit fast 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf Contwiger Gemarkung zu errichten und weiteren Einzelhandel anzusiedeln, verwirklichen kann. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, hatte dem Landgericht gegenüber die Unvereinbarkeit mit Zielen der Landesplanung erklärt. Damit sei die Grundlage der Verträge mit dem Projektentwickler hinfällig, so der Zef. Der Zef will die 60.000 Quadratmeter an der Autobahn, gegenüber dem Outlet, selbst entwickeln und vermarkten.