Anrufer meldeten der Polizei am Freitagabend, 6. August, ein fahrendes Auto mit geplatzten Reifen und qualmendem Motor auf der Autobahn 8 bei Saarlouis. Nachdem ein anderer Anrufer mitgeteilt hatte, dass der defekte Wagen nun die Autobahn verlassen habe, stoppte eine Polizeistreife das Fahrzeug in Saarlouis. In dem blauen Ford Ka hätten der 38-jährige Fahrer und dessen zehnjähriger Sohn gesessen. Der Fahrer habe ausgesagt, er habe kurz vor der Ausfahrt Dillingen-Süd den Reifendefekt bemerkt. Warum der Reifen geplatzt ist, wisse er nicht. Ein erster Alkoholtest habe bei dem Mann den Wert von 1,85 Promille angezeigt. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Das Kind wurde in die Obhut der Mutter übergeben.