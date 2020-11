In Zweibrückens amerikanischer Partnerstadt York County mit dem Verwaltungssitz Yorktown lag Amtsinhaber Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen knapp vor dem kommenden Präsidenten Joe Biden.

Trump erhielt nach dem vorläufigen, amtlichen Ergebnis 20087 der Stimmen, ein Anteil von 52,4 Prozent, Biden kam auf 17410 Stimmen (45,40 Prozent). Bis Freitagmitternacht, drei Tage nach den eigentlichen Wahltag, wurden gemäß dem Wahlrecht von Virginia eingehende Briefwahlstimmen akzeptiert. Das amtliche Endergebnis der Präsidentenwahl in Virginia wird am 16. November festgestellt.

Am Verwaltungssitz Yorktown lag der Republikaner Trump mit 437 Stimmen deutlich vor dem Demokraten Biden, auf den 126 entfielen. Trump obsiegte mit 74,7 Prozent. Seit 1978 sind York County/Yorktown und Zweibrücken Partnerstädte mit einem regen Austausch.

Die 13 Wahlmänner-Stimmen des Commenwealth of Virginia genannten US-Bundesstaats gehen allerdings an Joe Biden. Biden siegte nach dem vorläufigen Ergebnis mit 54 Prozent der Wählerstimmen, Trump kam auf 44,4 Prozent. Auch 2016 lagen die Demokraten in Virginia vorne.