Von Freitag bis Sonntag heulen auf dem Flugplatzgelände die Brummi-Motoren. Der Verein der Truckerfreunde Rheinland-Pfalz lädt zum Airfield Truckfest mit Benzingesprächen, viel Musik und einem deutschen Country-Star ein.

Seine Premiere hatte das Spektakel im Sommer 2019 erlebt. „Damals sind übers Wochenende rund 3500 Besucher gekommen“; erzählt Jörg Litzenberger vom Organisationsteam. „Klar, dass wir das Fest zuerst 2020 und dann 2021 wiederholen wollten. Doch beide Male ist uns Corona in die Quere gekommen.“

Jetzt, vom 12. bis 14. August, kann das Airfield Truckfest endlich seine zweite Auflage erleben. „Wir rechnen mit etwa 170 Trucks und Lastern aus ganz Deutschland“, erzählt Litzenberger, der ein Transportunternehmen in Thaleischweiler-Fröschen betreibt. Seine beiden Mitstreiter im Organisationstrio sind der Kleinsteinhauser Spediteur Marcel Weidner und Marco Hoffmeister, der als Disponent bei der Transportfirma Gillner in Zweibrücken tätig ist.

Elektrolaster und US-Trucks

Marcel Weidner ist sich sicher, dass es für die Besucher eine Menge ungewöhnlicher Fahrzeuge zu bestaunen gibt. „Wir erwarten viele umgebaute Trucks, und vom Elektro-LKW über Kipper bis hin zu Oldtimern und großen US-Modellen ist alles Mögliche dabei.“ Schauplatz des Geschehens wird das Vorfeld der Firma Triwo am Zweibrücker Flughafen sein – dort, wo im Corona-Sommer 2021 das Strandkorb-Musikfestival über die Bühne gegangen ist.

„Am Freitag werden die Trucks so ab 10 Uhr vormittags bei uns eintreffen“, berichtet Jörg Litzenberger. Das eigentliche Unterhaltungsprogramm am 12. August beginne dann um 19 Uhr. Und das gleich mit einem waschechten Star der Trucker-Szene: Deutschlands Country-Urgestein Tom Astor gibt sich auf der Livebühne die Ehre. „Karten für den ganzen Freitagabend – inklusive Tom Astor – kosten 19 Euro“, erklärt Jörg Litzenberger. Wenn die letzte Zugabe des Gitarrencowboys verklungen ist, verbilligt sich der Freitagstarif: „Wer erst ab 21 Uhr kommt, wenn die Partyband Krachleder auftritt, der zahlt dann nur noch zehn Euro.“ Noch später am Freitagabend legt DJane Anastasia Rose heiße Scheiben auf.

Dicke Kinder und The Last Gunslingers

Zehn Euro kostet der Eintritt auch am Samstag. Vor chromblitzender Truck-Kulisse gastieren an diesem Tag ab 14 Uhr das Zweibrücker Country-Duo Lotti & Jake, die „Dicken Kinder“ aus Landau und später noch Discjockey Machura.

Am Sonntag, an dem der Eintritt frei ist, beginnt das Musikprogramm bereits um 11 Uhr mit Double Shot: Das Akustikduo hält das Publikum bis 15 Uhr bei Laune, ehe die Zweibrücker Country-und-Western-Formation The Last Gunslingers für Stimmung sorgt.