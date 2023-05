Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein wenig mehr hatte sich Hans-Peter Naundorf schon erwartet. Schließlich war das DTM-Rennen auf dem Hockenheimring so etwas wie das Heimrennen des Rennstalls aus St. Ingbert. Platz zwölf am Sonntag, lediglich ein Punkt durch Timo Glock am Samstag – das ist schon eine magere Ausbeute. Noch enttäuschender verliefen die beiden Rennen für Sheldon van der Linde. Der Südafrikaner musste seinen BMW M6 sowohl am Samstag als auch am Sonntag vorzeitig in der Garage abstellen.

Die Konkurrenz spielte nicht mit. Wegen des reduzierten Ladedrucks beim BMW-Biturbo-Aggregat versuchten die beiden BMW-Teams Rowe-Racing und Walkenhorst, dass die M6 anders eingestuft wurden.