Auch am Dienstag suchten Einsatzkräfte der Polizei nach dem vermissten Zweibrücker Christof Paul Loginski. Von dem 66-Jährigen fehlt seit Samstagabend jede Spur. Unter Mithilfe der Bereitschaftspolizei wurde am Dienstag der Fasanerieberg, das bis Contwig reichende Waldgebiet und der Bereich zwischen Rimschweiler und Outlet von Drohnen abgesucht. Der dichte Nebel erschwerte die Suche. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, werde die Suche nach Loginski am Mittwoch fortgesetzt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei telefonisch unter 06332 9760 oder 06331 5200 entgegen.