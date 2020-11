Trotz steigender Covid-19-Infektionszahlen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens soll der verkaufsoffene Sonntag in Zweibrücken am 29. November stattfinden. Laut Zweibrücker Händlern liegt dazu die Genehmigung vor. Die Stadt wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Laut den Händlern haben am besagten Sonntag, dem 1. Advent, die Geschäfte in der Innenstadt, das Outlet und Möbel Martin geöffnet. In anderen Städten wurden die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt, etwa in Kaiserslautern und auch in der Landeshauptstadt Mainz, die beide ebenfalls für 29. November einen Sonntagsverkauf eingeplant hatten.