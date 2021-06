Wenngleich die Corona-Pandemie weiterhin die Freizeitaktivitäten einschränkt, plant die Stadt mehrere Ferienprogramme für die Sommerferien. Bürgermeister Christian Gauf und die Beigeordnete Christiana Rauch antworteten dazu im Stadtrat am Mittwochabend auf einen SPD-Antrag.

In den ersten beiden Ferienwochen wird es je eine Kindererlebniswoche im Hofenfels- und im Helmholtz-Gymnasium geben. In Woche drei gibt es eine Kindersommerwoche als Ersatz für die regulär angebotene Forscherwoche. In der vierten und fünften Woche wird es Jugendarbeit an bestimmten Zweibrücker Plätzen geben, etwa dem Skatepark, und in der letzten Ferienwoche gibt es eine Ritter- und Drachenfreizeit als Alternative zum alljährlichen Zirkusprojekt Zappzarap.

Alle Veranstaltungen, so Gauf, finden täglich von 8 bis 17 Uhr statt, derzeit seien die Plätze beschränkt. Sollten sich die Corona-Richtlinien bis zu den Ferien noch ändern, könnten kurzfristig auch mehr Plätze angeboten werden. Laut Rauch gibt es überdies Lernangebote von der Volkshochschule, den Lesesommer, Sommerferien-Sprachkurse, Kinderstadtführungen, das Kulturprogramm „Urlaub zuhause“ und die Sommerferienschule.

Infos und Anmeldung

zweibruecken.feripro.de