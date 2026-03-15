Torchancen en masse, die Wende nach der Pause: Der TuS gewinnt das Zweibrücker Derby in der C-Klasse West mit 3:2 und festigt Platz zwei. Was Trainer Jürgen Bachert moniert.

Das hatten alle Spieler auf dem Platz in Wattweiler echt herbeigesehnt: Mit dem Anpfiff des Unparteiischen Heiko Neumann für das Sonntagsspiel war die viermonatige Fußballpause in der C-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West für die Vereine TuS Wattweiler und TSG Mittelbach-Hengstbach vorbei. Am Ende besiegte Wattweiler im Stadtteilderby die TSG mit 3:2 (1:1).

Und mit dem ersten lang geschlagenen Ball kam Abulfazel Sultani (TuS) schon nach Sekunden zur ersten Abschlussmöglichkeit. Sein Mittelbacher Gegenspieler Nathan Diener berechnete die Flugbahn des Balles falsch und unterlief ihn. Dafür passte sein Spielertrainer Christian Arnold in der Mitte der Fünferkette gut auf und konnte den Einschuss des Wattweiler Kickers verhindern. Eine Minute danach verhinderte TSG-Keeper Dennis Becker mit einem Reflex gegen Nils Gottmann das 1:0. Aller guten Dinge sind drei, dachte sich wohl Gottmann. Den gedankenschnellen Abschluss aus dem Spielergewusel im Strafraum, als gleich drei Verteidiger sich nicht einig waren, wie sie den Ball aus der Gefahrenzone befördern sollen, knallte der TuS-Stürmer aber nur an den Pfosten (4).

TuS läuft in Konter rein – 0:1

Die Gefahr, in Rückstand zu geraten, war im Zweibrücker Derby der beiden Nachbarorte für die TSG noch nicht gebannt. Erneut irrten die Gästespieler umher, als ein weit geschlagener Ball in Richtung ihres Tores flog. Keeper Becker wollte nichts anbrennen lassen und stürmte höchstpersönlich aus dem Sechzehner. TuSler Patrick Behr war mit der Fußspitze etwas eher am Ball, den er am rutschenden Becker vorbeispitzelte. Das verwaiste Gehäuse vor Augen wurde Behr hektisch und traf nur ans Außennetz. Die Gäste konnten da froh sein, dass sie nicht längst zurücklagen.

Die Mittelbacher durften aber auf die alte Fußballerweisheit vertrauen, die auch in der C-Klasse Bestand hat: Wer vorne seine Chancen vergibt, der kassiert meistens hinten einen Gegentreffer. An der Umsetzung war Carsten Carius (18.) als Vollstrecker zum 1:0 entscheidend beteiligt. Einen Eckstoß der Gastgeber wehrten die Mittelbach-Hengstbacher geschickt ab und leiteten über drei Stationen einen blitzsauberen Konter ein. Beim TuS schaffte es keiner, den Angriff wenigstens mit einem taktischen Foul zu unterbinden.

TSG: Ungeplanter Spielstil

Die Führung gab der TSG-Mannschaft Sicherheit, auch wenn sie im Aufbauspiel weiter auf lang geschlagene Bälle vertraute, während die Wattweiler Mannschaft sich bemühte, das Spiel über die Außen und mit kurzen Pässen attraktiv zu gestalten. „Das war überhaupt nicht unser Plan, so zu spielen“, sagte TSG-Spielertrainer Christian Arnold hinterher dazu. „Aber den vielen jungen Spielern a war gerade nach dem Anfang die Nervosität und Unsicherheit anzumerken. Daher hat es sich so entwickelt, bis wir in der zweiten Hälfte besser drin waren.“ Die nächste eigene Eckballsituation lösten dann die TuS-Spieler besser. Nils Gottmann ließ Dennis Becker mit seinem gezielten Schuss (29.) aus kurzer Distanz keine Chance – 1:1.

Nach Wiederanpfiff hatte dann wieder der TuS die erste Gelegenheit – und kam auch zu Zählbarem. Im Fallen und unter Bedrängung des Gegenspielers lupfte Sultani den Ball diesmal über Becker zur 2:1-Führung (46.) ins Tor. Nils Gottmann (59.) erhöhte zur ersten Zwei-Tore-Führung.

Vor 90 Zuschauern gaben sich die Gäste nicht auf. Christian Arnold stellte seine Elf taktisch neu ein und sich selbst in die Offensive. 20 Minuten vor dem Abpfiff war TuS-Torwart Martin Reichling schon bezwungen, doch Arnold traf den Ball nicht hart genug, sodass die Abwehr noch klären konnte. Die Partie war nun längst munter und unterhaltsam. Es kam des Öfteren zu Unterbrechungen, keiner ging einem Zweikampf oder Pressschlag aus dem Weg. Allerdings blieb alles im sportlichen Rahmen.

TuS festigt mit Sieg Platz zwei

„Wir waren 45 Minuten ganz klar überlegen und müssen hier mit drei oder vier Toren in Führung liegen, die TSG hat zweimal auf unser Tor geschossen. Auch in der zweiten Halbzeit legen wir wieder so stark los. Dann kommt die Angst, ein Gegentor zu kassieren, und schon passiert es“, kommentierte TuS-Trainer Jürgen Bachert. Sträflich alleine stand da Arnold auf Höhe des Elfmeterpunktes, diesmal gelang ihm der 2:3-Anschluss (80.).

Alles Anrennen – mit den Versuchen, den Ausgleich zu erzwingen sowie den TuS-Konterchancen – blieben danach ungenutzt. Am Ende hieß der verdiente Derbysieger TuS Wattweiler, der mit nun 29 Punkten Platz zwei festigt. Die TSG (21 Punkte) hängt im Niemandsland auf Platz sieben fest.