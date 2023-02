Vor Jahren sollen sie aus dem wohlig warmen Nordafrika in unsere Gefilde eingewandert sein. Dass sich die Nilgans-Familien am Zweibrücker Schwarzbach-Ufer inzwischen bestens an die hiesigen Temperaturen angepasst haben, beweisen sie gerade in diesen bitterkalten Tagen: RHEINPFALZ-Redaktionsassistentin Silke Katzer hat am Freitag, 10. Februar, die beiden süßen Küken abgelichtet, die sich jetzt bei den Zweibrücker Nilgänsen eingestellt haben. Die Mama der Nachwuchs-Piepmätze sorgt garantiert dafür, dass die lieben Kleinen keine kalten Füße bekommen.