Die Trommelschule Tam Tam ist für ihn nicht nur Beruf, sondern vor allem Berufung: Musiklehrer Michael Wack blickt auf 20 Jahre Trommelschule zurück. Am Freitag gibt’s eine große Party zum Jubiläum.

Er spielt in fünf Musikgruppen und betrachtet die Musik als festen Bestandteil seines Lebens. Vor allem aber kennt man den Zweibrücker Michael Wack durch seine Trommelschule Tam Tam in der Hilgardstraße neben dem Tierarzt. Im Dezember verklangen dort die letzten Töne. Denn mittlerweile ist er „in Altersteilzeit“, meint Wack schmunzelnd. Der Mietvertrag lief aus, weshalb er seine Schüler seit Januar daheim unterrichtet. Ab jetzt eben in abgespeckter Form. So richtig aufhören möchte er aber noch lange nicht.

Wie alles angefangen hat? „1986/87 hab ich diese Djembé zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ich war so begeistert von der Trommel – die kannte ich vorher nicht –, da wollte ich wissen, wo die herkommt, wie die gebaut und gespielt wird“, erzählt Wack. Dieser Wissensdurst wurde dann 1987 mit einer Reise zum Ursprung der Trommel gestillt – mit seiner Frau ging es in den Senegal. Dort brachte er sich das Trommeln nur durch Abgucken bei, und lernte dort auch seinen Lehrer und Mentor Pablo kennen. Als der später nach Deutschland kam, organisierte Wack mit ihm Workshops und Konzerte.

„Jeder will draufhauen“

„Afrika war natürlich der Hammer. Was da für eine Energie ist. Da hab ich unglaubliche Sachen erlebt.“ Er erinnert sich an Abende, an denen die Trommeln aus dem Busch drangen. Sie klangen geheimnisvoll und hatten eine wahnsinnige Anziehung für ihn. Manche Trommler spielten sich auch in eine Trance. „Auf jeden Fall ist das Trommeln Lebensfreude“, fasst er zusammen.

Nicht nur die Djembé – übrigens eine einfellige Bechertrommel, deren Korpus aus einem ausgehöhlten Baumstamm besteht –, sondern auch alle anderen Trommeln haben diesen „Aufforderungscharakter“, beschreibt es der 62-Jährige. „Wenn du die irgendwo hinstellst – jeder will draufhauen. Meistens hab ich lachende Gesichter gesehen beim Trommeln.“

Auftritte geben gutes Gefühl

Diese Begeisterung für das Instrument sorgte zum großen Teil auch dafür, dass Michael Wack seine Trommelschule 20 Jahre lang betreibt. Wenn er an das Jubiläum denkt, fühlt er „Dankbarkeit und Stolz“. Was ist ihm in 20 Jahren in Erinnerung geblieben? Da muss er direkt an die Corona-Zeit denken. „Meine Schüler sind alle geblieben, da hat niemand gekündigt.“ Dadurch habe er eine Sicherheit gehabt.

Auch die ganzen Konzerte und Auftritte geben ihm immer noch ein gutes Gefühl. Der letzte ist noch gar nicht lange her – denn mit Tam Tam war er auch beim Faschingsumzug dabei. Ebenso über lange Jahre beim Zweibrücker Straßentheater. „Das war immer ein großer Spaß. Auch für diejenigen, die neu dabei waren, da war das ganz aufregend“, erzählt der Musiklehrer, der unter anderem in den Gruppen Trio Finale, Blues Himmel oder der 50er-Schlagerrevue Fräulein J. & die Tournedos spielt.

Raumausstatter und Sozialpädagoge

Dass er 20 Jahre lang eine Trommelschule betreibt, war aber gar nicht sein ursprünglicher Plan. „Ich hab Raumausstatter gelernt in den 70er-Jahren, und hab dann Sozialpädagogik studiert.“ Beim Diakonischen Werk in Zweibrücken, wo er danach gearbeitet hat, hat er schon immer viel Musik gemacht. „Dann wurden da Stellen gekürzt, und irgendwann kam die Entscheidung, auszusteigen.“ Nur Musik machen wollte er – damit hatte er schon vorher geliebäugelt. Es musste nur die Frage geklärt werden, ob er Musik macht oder sie lehrt. Der Unterricht sei finanziell sicherer gewesen, und irgendwann „hat sich das dann so verselbstständigt, da hab’ ich gesagt: Es lohnt sich jetzt, was Eigenes zu machen.“ Das war 2003. Die Geburt von Tam Tam. Im Schnitt hatte er rund 40 Schüler in der Woche. Aus manchen wurden Freunde, „wir wurden zusammen älter“.

Info

Das Konzert zum 20-jährigen Bestehen mit der Trommelschule Tam Tam und der Santana Coverband findet am Freitag,17. März, ab 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache (Bleicherstraße) statt. Karten gibt es beim Café Pastis oder unter eventim.de für 12 Euro, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro.