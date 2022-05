Bei der 34. LVM-Saarland-Trofeo, einem internationalen Radrennen für A-Junioren, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Etappe mit Start und Ziel in Zweibrücken. Am Samstag, 11 Juni, startet das Peloton dort auf dem Herzogplatz zu einem 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Die Strecke führt zunächst in Richtung Niederauerbach, dann hinauf gen Mörsbach und weiter über die Hochschule zurück in die Stadt. Bei der Trofeo, einem Rennen der Serie UCI Nations Cup, fahren 22 Mannschaften aus 17 Nationen an vier Tagen über 432 Kilometer durch den saarländischen Bliesgau, Teile der Pfalz und in das nahe Frankreich.