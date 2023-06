Den beiden am Sonntag auf der letzten Trofeo-Etappe rund um Niedergailbach gestürzten A-Junioren-Radsportlern – Max Hermann vom rheinland-pfälzischen Team Wipotec und Edoardo Cipollini von der italienischen Nationalmannschaft – geht es gut. Beide sind laut Trofeo-Organisator Wolfgang Degott inzwischen wieder zu Hause und hatten bei ihren Stürzen Glück im Unglück.

Cipollini, Neffe von Radprofi Mario Cipollini (56), der in den 1990er als Sprinter zahlreiche Etappen bei der Tour de France und beim Giro d’Italia gewann und im Jahr 2002 Straßenweltmeister wurde, war am Sonntagmorgen in Seyweiler gestürzt. Er kam mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Homburg, konnte aber noch am Sonntag mit seiner Mannschaft wieder die Heimreise nach Italien antreten. Cipollini erlitt beim Sturz Prellungen und Hautabschürfungen.

Max Hermann vom Wipotec-Team war in den Massensturz elf Kilometer vor dem Ziel verwickelt, aufgrund dessen die Etappe erst gestoppt und schließlich annulliert wurde. Er war vorsichtshalber mit dem Hubschrauber in die Saarbrücker Klinik auf dem Winterberg geflogen worden. Er wurde geröntgt, hatte aber keine Knochenbrüche, sondern ebenfalls Prellungen und Abschürfungen erlitten.

Durch die Annullierung der Schlussetappe war die 35. LVM Saarland Trofeo mit dem Ergebnis nach dem Zeitfahren am Samstagabend auf dem Zweibrücker Flugplatz gewertet worden: Gesamtsieger war damit der Deutsche Louis Leidert. Laut Trofeo-Organisator Degott ist für die 36. Auflage des Rennens des UCI Nation’s Cup der 30. Mai bis 2. Juni 2024 vorgesehen, der Termin steht aber noch nicht endgültig fest.