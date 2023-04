Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gold für Christin Hussong, Bronze für Raphael Holzdeppe und Platz vier für Sina Mayer: Das Trio des LAZ Zweibrücken überzeugte bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig mit seinen Platzierungen, aber mit ihren Leistungen waren sie nicht restlos zufrieden.

Vierter Titel in Folge, davor schon die Goldmedaille 2016 in Kassel: Christin Hussong bleibt die dominierende Speerwerferin Deutschlands. Am Samstag in Braunschweig war sie aber bei ihrem Sieg