„Hallo Oma, ich brauch’ Geld“ – mit diesen oder ähnlichen Worten rufen Betrüger vor allem bei älteren Menschen an und geben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus, um geschickt an große Mengen Geld zu gelangen. Aber warum fällt man so leicht auf die Maschen der Trickbetrüger herein? Was sind ihre Tricks? Und wie verhalte ich mich?

Antworten auf diese Fragen gibt das Theaterstück „Hallo Oma, ich brauch Geld!“, das am 2. September um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle des Helmholz-Gymnasiums aufgeführt wird. Dazu laden die Gemeindeschwestern plus ein. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, den Verlauf der Aufführung mitzugestalten.

Im Anschluss gibt es eine Diskussion mit Vertretern der Polizei und der Geldinstitute. Die Veranstaltung wird unterstützt durch das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Südwestpfalz, die Diakonie Pfalz, die Lions Hilfe Zweibrücken, die Sparkasse Südwestpfalz und die VR Bank Südwestpfalz.